Décès de l'avocat qui a fait trembler le fédéralisme québécois

Père du célèbre rapport Allaire et cofondateur de l'ADQ, l'avocat de Laval s'est éteint à 96 ans, des suites d'une longue maladie…



Jean Allaire - source : Radio-Canada

L'avocat Jean Allaire, auteur du rapport qui porte son nom et cofondateur de l'Action démocratique du Québec, est décédé mardi à l'âge de 96 ans, ont annoncé ses filles sur les réseaux sociaux. Il est mort des suites d'une « longue et pénible maladie », a précisé Mario Dumont.

Avocat de formation et militant libéral de longue date, Jean Allaire a marqué l'histoire politique du Québec en 1991. Président du Comité constitutionnel du Parti libéral du Québec après l'échec de l'accord du lac Meech, il cosigne le rapport « Un Québec libre de ses choix » — le fameux rapport Allaire — qui pousse le parti fédéraliste de Robert Bourassa dans des sentiers autonomistes inégalés : rapatriement à Québec de 22 pouvoirs de compétence fédérale et, à défaut d'entente, référendum sur la souveraineté.

Adopté par le PLQ en mars 1991, le rapport sera toutefois tabletté au profit de l'entente de Charlottetown, ce qui provoque l'affrontement d'Allaire avec Bourassa, puis son départ du parti en 1992 — suivi du jeune président de la commission jeunesse, un certain Mario Dumont. En janvier 1994, les deux hommes cofondent l'ADQ, dont Me Allaire devient le premier chef, avant de céder la place à Dumont quelques mois plus tard pour des raisons de santé.

La boucle sera bouclée en 2012 : c'est lui qui appelle les adéquistes à approuver la fusion avec la Coalition avenir Québec — dont il avait signé le rapport fondateur du Groupe Avenir Québec en 2009.

« C'était un homme important dans ma vie, mais qui a aussi changé l'histoire du Québec », a confié Mario Dumont à La Presse. « Il m'a appris le courage, l'importance de se tenir debout pour ses convictions. »

La première ministre Christine Fréchette a salué un « avocat et homme engagé, qui aura marqué l'histoire politique du Québec ». Le chef conservateur Éric Duhaime a évoqué « un homme de principe », véritable « mentor » des jeunes adéquistes, tandis que le député fédéral Gérard Deltell, ex-adéquiste, a souligné que « son rapport demeure une réflexion de premier plan pour les Québécois ».