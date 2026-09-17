Les cabinets sous les projecteurs

Quoi de neuf dans vos bureaux? Comme chaque semaine, on fait le point sur les dernières actualités…

Cain Lamarre

Le 24 septembre prochain, à Sept-Îles, Cain Lamarre et l'Université du Québec à Chicoutimi ouvriront le Colloque Cain Lamarre RH 2026 avec un panel de discussion portant sur un enjeu qui touche de nombreuses organisations : l'attraction et la rétention des talents en région.

Lavery

Où investir, quels risques accepter, quelles technologies adopter et comment accroître notre résilience dans un monde en profonde mutation, toutes ces questions sont au cœur de l’actualité.

C’est précisément ce que le cabinet Lavery a voulu explorer lors de la rencontre annuelle 2026 du World Services Group.

« En réunissant des dirigeants, diplomates, universitaires, entrepreneurs et professionnels du droit d’ici et d’ailleurs, les discussions ont fait ressortir le constat que dans un environnement où l’incertitude devient structurelle, la capacité à comprendre les transformations en cours et à en anticiper les répercussions devient elle-même un avantage stratégique ».





Gowling WLG

Plus de 6 500 leaders, innovateurs et experts vont prochainement se réunir à Montréal autour d’une ambition commune : bâtir une économie propulsée par l’IA.

En tant que partenaire de l’événement ALL IN 2026, l’équipe de Gowling WLG sera au rendez-vous pour deux journées d’échanges et de réflexion concertée sur la création d’une valeur concrète grâce à l’innovation en IA.

ROBIC

L’équipe de ROBIC sera présente à la conférence annuelle de l’Intellectual Property Institute of Canada (IPIC) 2026, l’un des rendez-vous incontournables de la communauté canadienne de la propriété intellectuelle.

Camille Aubin, Fortunat Nadima, Gabrielle Moisan et Scott MacKendrick seront sur place pour participer aux discussions qui façonnent l’avenir de l’innovation et de la propriété intellectuelle.