Ce qui bouge dans les facultés de droit

Comme chaque semaine, Droit-inc fait le tour des dernières actualités de vos facultés…



Eugenie-Laurence Fafard Drareni - source : Université Laval

Université Laval

Eugenie-Laurence Fafard Drareni, candidate au doctorat en droit à l'Université Laval, figure parmi les trois récipiendaires du Programme de bourses d'études 2026 de l'Observatoire national de l'amiante (ONA).

Cette distinction lui vaut une bourse de 25 000 $ par année pendant deux ans, pour un soutien financier total de 50 000 $. Ce financement contribuera à la réalisation de son projet de recherche intitulé « Le droit des minéraux : l'évolution du droit minier à l'ère des minéraux critiques et stratégiques ».

Stéphane Laporte, France Charbonneau et Pierre-André Côté - source : Université de Montréal



La Faculté de droit de l’Université de Montréal tiendra son Grand dîner des diplômées et diplômés le mercredi 21 octobre prochain à la Maison Alcan. Cette soirée permettra de réunir la communauté facultaire et de mettre en lumière la contribution exceptionnelle de trois personnalités aux parcours aussi diversifiés que remarquables.

Cette année, la Faculté rendra hommage à Stéphane Laporte (LL. B. 1983), l’honorable France Charbonneau (LL. B. 1977), et à Pierre-André Côté (LL. L. 1967).

Université d’Ottawa

Marie-Eve Sylvestre - source : Université d'Ottawa

Marie-Eve Sylvestre a été élue à la Société royale du Canada. Son élection souligne l’influence remarquable de ses travaux sur la recherche sociojuridique ainsi que sur l’évolution des politiques et des réformes en matière de justice pénale au pays, mentionne la faculté de droit civil d’Ottawa.

Ancienne professeure et doyenne de la Section de droit civil, Marie-Eve Sylvestre est une sommité en recherche sociojuridique au Canada et une grande spécialiste des questions de criminalisation de la pauvreté et de gouvernance des populations marginalisées. Au cœur de ses travaux se trouve une remise en question fondamentale des conceptions traditionnelles de la responsabilité criminelle, des mesures punitives et du contrôle social.