Grève de l'aide juridique : déjà 230 remises à Québec

Les avocats de quatre régions ont débrayé lundi pour réclamer la parité avec les procureurs du DPCP. Et un arrêt de travail plus long n'est pas exclu.

Les avocats de l'aide juridique de Québec, de l'Outaouais, de l'Estrie et de la Côte-Nord ont entamé lundi une grève qui doit durer jusqu'au 4 septembre — et les effets se font déjà sentir : à Québec seulement, quelque 230 dossiers en matière criminelle et jeunesse auraient déjà été reportés, selon ce que rapportait mardi le FM 107,7.

Comme l'annonçait Droit-inc la semaine dernière, les membres affiliés à la Fédération des avocates et avocats de l'aide juridique du Québec (FAAJQ) dénoncent l'impasse des négociations avec Québec : ils travaillent sans contrat depuis l'échéance de leur convention collective, en avril 2023.

17 % pour les uns, 14,54 % pour les autres

Le nœud du conflit : la parité salariale avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, un principe que la fédération dit reconnu par Québec depuis plus de 50 ans — et réaffirmé par écrit lors de la dernière ronde de négociations. Or, le Conseil du trésor a offert 17 % sur quatre ans aux procureurs du DPCP, aux juristes de LANEQ et aux avocats d'aide juridique affiliés à la CSN, mais propose 14,54 % aux membres de la FAAJQ.

« On demande exactement ce qui a été octroyé aux autres groupes », résume Me Simon Delisle-Beaulieu, trésorier du syndicat de l'Estrie, cité par Radio-Canada. La convention échue depuis plus de trois ans fragilise la stabilité des équipes et complique le recrutement et la rétention d'avocats expérimentés en région, plaide la fédération, pour qui « l'accès à une représentation juridique de qualité en dépend ».

Les avocats de l'aide juridique représentent les justiciables qui n'ont pas les moyens de retenir un avocat de pratique privée — reports de rendez-vous, dossiers urgents en santé mentale et comparutions figurent parmi les services touchés par le débrayage.

Et la partie n'est peut-être pas terminée : le syndicat prévient qu'un débrayage plus long demeure possible si l'impasse persiste au-delà du 4 septembre.