Trois figures du Québec parmi les 25 juristes les plus influents au Canada

Un juge, un avocat et une avocate liés au Québec figurent au palmarès 2026 des juristes les plus influents. Qui sont-ils?



Richard Wagner - source : Cour Suprême du Canada

Le magazine Canadian Lawyer a dévoilé mardi son palmarès 2026 des 25 juristes les plus influents au pays — et trois figures liées au Québec s'y taillent une place : le juge en chef du Canada Richard Wagner, Shahir Guindi, d'Osler, et Claudia Desjardins Bélisle, associée directrice du bureau montréalais de Miller Thomson.

La 17e édition du classement récompense cinq juristes dans chacune de cinq catégories : agents de changement; affaires; droits de la personne, plaidoyer et droit criminel; juristes d'entreprise; et gouvernement, OBNL, associations et magistrature.

La cuvée 2026 met en lumière des juristes qui ont créé de nouveaux départements, modèles de rémunération, lois et technologies — l'adoption de l'intelligence artificielle ayant plus que doublé chez les lauréats dans les 12 derniers mois, note le magazine.

Shahir Guindi - source : Osler







Figure dominante du droit canadien, le juge en chef Wagner dirige la Cour suprême du Canada depuis décembre 2017. Ce Montréalais, fils de l'ancien ministre de la Justice et juge Claude Wagner, a pratiqué en litige chez Lavery avant d'être nommé à la Cour supérieure du Québec en 2004, puis à la Cour d'appel en 2011, et enfin au plus haut tribunal du pays en 2012. Il préside également le Conseil canadien de la magistrature.

Le rainmaker montréalais d'Osler

Me Guindi, lui, est l'une des figures les plus influentes du droit des affaires montréalais. Coprésident national sortant d'Osler — il a dirigé le bureau de Montréal pendant sept ans avant d'accéder à la codirection du cabinet —, cet avocat émérite (2017) cumule plus de 30 ans de pratique en fusions et acquisitions, capital-investissement et financement d'entreprises. Diplômé de McGill et membre des barreaux du Québec et de New York depuis 1990, il siège notamment aux conseils d'Investissement Québec et de l'Université Concordia, et a présidé la Chambre de commerce du Montréal métropolitain de 2019 à 2021.

Une « actrice de changement » à Montréal

Claudia Desjardins Bélisle - source : Miller Thomson

Chez Miller Thomson, on souligne fièrement la nomination de Me Desjardins Bélisle dans la catégorie Affaires. L'associée directrice du bureau de Montréal, qui pratique en litige - notamment en droit du travail et de l’emploi-, est reconnue comme une « actrice de changement » par le cabinet, qui salue son influence sur la profession.

Le processus de sélection s'est déroulé en trois temps : mises en candidature des lecteurs, des groupes juridiques et du panel du magazine (13 mars au 17 avril), sondage auprès des lecteurs — 17 862 votes reçus —, puis vote du comité éditorial, qui a priorisé les juristes ayant significativement influencé le système juridique au cours des 18 derniers mois. Le rapport est commandité par Thomson Reuters.

Fait à noter : la présence québécoise se maintient d'année en année — la cuvée 2025 comptait notamment Me Jean-Michel Boudreau, d'IMK, et Me Sharon G. Druker.