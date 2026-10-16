Divorce et patrimoines complexes : quand les chiffres ne disent pas tout…

Gabrielle Azran - source : Azran Avocats



Dans un divorce contesté impliquant des entreprises, des fiducies et des actifs importants, le portrait financier ne se révèle pas à la seule lecture d’un bilan. Derrière les chiffres se trouvent des structures, des décisions et parfois des intérêts divergents qu’il faut comprendre avant de négocier ou de plaider.

Ces dossiers sont passionnants précisément parce qu’ils exigent de conjuguer plusieurs disciplines. Le droit de la famille y rencontre le droit corporatif, la fiscalité, la comptabilité et l’évaluation d’entreprise. Ils commandent aussi une vigilance constante : une solution séduisante sur papier peut se révéler difficile à exécuter ou produire un résultat financier bien différent de celui anticipé.

L’une des premières difficultés consiste à distinguer la valeur d’un patrimoine de sa liquidité. Détenir des actions dans une entreprise évaluée à plusieurs millions de dollars ne signifie pas disposer personnellement de cette somme.

Il faut examiner les dettes, les restrictions au transfert, les conventions entre actionnaires et les possibilités réelles de financement. Un règlement qui suppose le versement rapide d’une somme importante peut entraîner un refinancement coûteux, une vente précipitée ou des conséquences sur les activités de l’entreprise.

La question dépasse donc le montant à verser : comment le paiement sera-t-il effectué, dans quel délai et avec quelles garanties?

Les revenus déclarés ne racontent pas nécessairement toute l’histoire

La déclaration fiscale constitue un point de départ, mais elle ne suffit pas toujours à comprendre la situation économique d’un conjoint entrepreneur.

Salaire, dividendes, avances, dépenses assumées par une société et bénéfices conservés dans l’entreprise peuvent nécessiter une analyse plus approfondie. Il faut toutefois éviter les raccourcis : les fonds d’une société ne sont pas automatiquement disponibles à des fins personnelles, et ses besoins d’exploitation doivent être examinés.

Le travail consiste à distinguer les réalités commerciales des choix qui influencent le portrait financier présenté dans le dossier. Cette distinction repose sur les documents, les explications obtenues et, lorsque nécessaire, l’expertise.

Les sociétés et les fiducies imposent de regarder au-delà des apparences

Un organigramme peut donner l’impression d’un portrait clair. Pourtant, il ne révèle pas toujours qui contrôle effectivement les décisions, qui bénéficie des actifs ou quelles conditions encadrent leur utilisation.

La présence d’une fiducie exige notamment de comprendre son acte constitutif, le rôle des fiduciaires, les droits des bénéficiaires et l’historique des distributions. De même, une participation dans une société doit être examinée à la lumière des droits attachés aux actions et des conventions applicables.

Il faut se garder de conclure qu’un actif détenu par une structure est nécessairement hors de portée, ou qu’il peut être traité comme un bien personnel. L’analyse dépend des faits, des documents et des règles applicables.

La fiscalité doit précéder la signature

Deux propositions de règlement affichant la même valeur peuvent produire des résultats nets très différents.

Le transfert d’un actif, la vente d’actions ou le retrait de fonds d’une société peuvent comporter des conséquences fiscales qui modifient l’équilibre de l’entente. Il faut aussi examiner les coûts latents, le moment où ils pourraient se matérialiser et la personne qui les assumera.

La consultation fiscale doit donc intervenir pendant la construction du règlement. Une fois l’entente signée, les possibilités de corriger une conséquence mal anticipée peuvent être limitées.

Une preuve ciblée vaut mieux qu’une accumulation de documents

Ces dossiers peuvent rapidement générer des milliers de pages. La difficulté n’est pas seulement d’obtenir l’information, mais d’identifier celle qui permettra de répondre aux questions déterminantes.

Quelle date d’évaluation faut-il retenir? Quelles opérations méritent une explication? Quels documents permettront de vérifier les revenus, la propriété ou le contrôle d’un actif? Une expertise est-elle nécessaire, et sur quelles questions précises?

Une demande documentaire ciblée et un mandat d’expertise bien défini permettent de mieux orienter le dossier. Ils contribuent aussi à maîtriser les coûts et à éviter que la recherche d’information devienne une fin en soi.

La stratégie doit rester proportionnée aux enjeux

La complexité d’un patrimoine ne justifie pas, à elle seule, de contester chaque opération ou de multiplier les expertises. Il faut apprécier ce qu’une démarche peut réellement apporter, son coût et son incidence sur la suite du litige.

Cette réflexion exige de revoir régulièrement la stratégie avec le client. Les attentes doivent être confrontées à la preuve disponible, aux délais, aux frais et aux possibilités concrètes d’exécution d’un jugement ou d’une entente.

Dans un contexte émotionnellement chargé, cette discipline est essentielle. Elle permet de poursuivre les enjeux qui comptent tout en préservant la capacité de prendre des décisions éclairées.

Une pratique exigeante et profondément humaine

Les divorces impliquant des patrimoines complexes sont des dossiers fascinants, où chaque nouvelle information peut modifier la compréhension de l’ensemble. Ils exigent de la curiosité, de la rigueur et une collaboration étroite entre professionnels.

Mais derrière les structures et les évaluations se trouvent des personnes qui cherchent à retrouver de la stabilité. Le rôle de l’avocat consiste aussi à rendre cette complexité intelligible, à expliquer les risques et à construire une solution dont le client comprend la portée.

C’est cette rencontre entre analyse financière, stratégie juridique et réalité humaine qui fait toute la richesse de cette pratique.

Sur l’auteure



Me Gabrielle Azran est la fondatrice de AZRAN AVOCATS.

