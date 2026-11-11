Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 11 novembre
L'équipe Droit-Inc
2026-11-11 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Avocat.e junior – litige – Hébert Miller Avocats S.e.n.c.r.l., Laval (Présentiel)
Offres en vedette
- Conseiller.ère juridique - 3 ans+| Industrie transport et logistique – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Technicien.ne juridique - Granby – Gestolex S.e.c., Granby (Présentiel)
- Notaire – Droit immobilier et droit des successions – Gattuso Bouchard Mazzone, Avocats, Montréal
- Avocat.e - Droit transactionnel, voie vers l’association – Groupe Montpetit, Québec (Hybride)
Autres offres d'emploi
- Directeur.trice des services aux membres et exécutifs locaux (DSMEL) – APTS, Longueuil
- Avocat.e / Analyste à l’indemnisation – ZSA, Québec (Présentiel)
- Avocat.e en droit du travail et de l'emploi, spécialité SST – 3 à 5 ans de pratique (Montréal) – Langlois Avocats, Montréal (Hybride)
- Avocat.e – Hudon Avocats, Montréal
- Avocat.e, Marchés de capitaux, 3-6 ans – SHORE & Associés, Une entreprise d’ODGERS, Montréal (Hybride)
- Avocat.e SST – APCHQ, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit des affaires – Tutino Joseph Grégoire, Montréal (Télétravail)
- Avocat.e ou notaire – Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG), Saint-Bruno-de-Montarville, Québec et Sherbrooke (Hybride)
- Avocat.e – Roy Bastien Avocats inc., Montréal (Présentiel)
- Parajuriste - propriété intellectuelle et litige – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Technicien.ne juridique - litige et insolvabilité – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Technicien.ne en recouvrement hypothécaire – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Technicien.ne juridique – Ville De Salaberry-de-valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield (Hybride)
- Adjoint.e en droit du travail (junior à sénior) - hybride – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Avocat.e ou notaire – Centre Québécois Du Droit De L’environnement, Montreal (Hybride)
- Avocat.e-conseil - Droit international et Affaires réglementaires – Air Canada, Dorval (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique principal.e, Droit criminel et pénal – Desjardins, Montréal ou Lévis (Hybride)
- Conseiller.ère juridique | Legal Counsel – Groupe ALDO, Montréal
- Conseiller.ère juridique – Metro Groupe de chaîne d'approvisionnement, Montréal (Hybride)
- Parajuriste – Metro Groupe de chaîne d'approvisionnement, Montréal (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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