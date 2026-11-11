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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 11 novembre

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 11 novembre

L'équipe Droit-Inc

2026-11-11 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.

Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Avocat.e junior – litigeHébert Miller Avocats S.e.n.c.r.l., Laval (Présentiel)

Offres en vedette

  1. Conseiller.ère juridique - 3 ans+| Industrie transport et logistiqueGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  2. Technicien.ne juridique - GranbyGestolex S.e.c., Granby (Présentiel)
  3. Notaire – Droit immobilier et droit des successionsGattuso Bouchard Mazzone, Avocats, Montréal
  4. Avocat.e - Droit transactionnel, voie vers l’associationGroupe Montpetit, Québec (Hybride)

Autres offres d'emploi

  1. Directeur.trice des services aux membres et exécutifs locaux (DSMEL)APTS, Longueuil
  2. Avocat.e / Analyste à l’indemnisationZSA, Québec (Présentiel)
  3. Avocat.e en droit du travail et de l'emploi, spécialité SST – 3 à 5 ans de pratique (Montréal)Langlois Avocats, Montréal (Hybride)
  4. Avocat.eHudon Avocats, Montréal
  5. Avocat.e, Marchés de capitaux, 3-6 ansSHORE & Associés, Une entreprise d’ODGERS, Montréal (Hybride)
  6. Avocat.e SSTAPCHQ, Montréal (Hybride)
  7. Avocat.e en droit des affairesTutino Joseph Grégoire, Montréal (Télétravail)
  8. Avocat.e ou notaireCentre d’acquisitions gouvernementales (CAG), Saint-Bruno-de-Montarville, Québec et Sherbrooke (Hybride)
  9. Avocat.eRoy Bastien Avocats inc., Montréal (Présentiel)
  10. Parajuriste - propriété intellectuelle et litigeUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  11. Technicien.ne juridique - litige et insolvabilitéUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  12. Technicien.ne en recouvrement hypothécaireUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  13. Technicien.ne juridiqueVille De Salaberry-de-valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield (Hybride)
  14. Adjoint.e en droit du travail (junior à sénior) - hybrideUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  15. Avocat.e ou notaireCentre Québécois Du Droit De L’environnement, Montreal (Hybride)
  16. Avocat.e-conseil - Droit international et Affaires réglementairesAir Canada, Dorval (Présentiel)
  17. Conseiller.ère juridique principal.e, Droit criminel et pénalDesjardins, Montréal ou Lévis (Hybride)
  18. Conseiller.ère juridique | Legal CounselGroupe ALDO, Montréal
  19. Conseiller.ère juridiqueMetro Groupe de chaîne d'approvisionnement, Montréal (Hybride)
  20. ParajuristeMetro Groupe de chaîne d'approvisionnement, Montréal (Hybride)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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