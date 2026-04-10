Actualités des cabinets : tables rondes, partenariats et événements communautaires

Comme chaque semaine, Droit-inc fait le tour des dernières actualités de vos cabinets…

Cain Lamarre

Le 26 mars dernier, Catherine Béland de Cain Lamarre a pris part au panel « Talents, attentes sociales et efficience : comment tout concilier ? », présenté dans le cadre de la 99è édition des Cours de perfectionnement du notariat de la Chambre des notaires du Québec.

Lavery

Le 28 mars, Frédéric Desmarais du cabinet Lavery a participé à une table ronde organisée par la Conférence des arbitres du Québec pour discuter des réalités pratiques de la communication des pièces en vertu des nouvelles dispositions du Code du travail.

ROBIC

ROBIC est partenaire du Rendez-vous numérique pour une deuxième année consécutive. L’événement se tiendra du 14 au 16 avril 2026 à Québec et rassemblera, une fois de plus, les acteurs clés de l’écosystème numérique.

Stein Monast

Le 26 mars dernier, Stein Monast a pris part à la 18e édition du Défi Ski Affaires, un événement visant à financer les étudiantes-athlètes du Club de ski alpin de l'Université Laval.

De Grandpré Chait

Le cabinet se dit fier d’avoir, à nouveau, agi à titre de commanditaire principal de l’événement bénéfice Just for Kids – Ski pour les enfants, qui s’est tenu au Mont Blanc le 21 mars.

« Cette année, l’événement a permis d’amasser plus de 310 000 $ au profit du service de chirurgie pédiatrique de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Il s’agit d’une contribution significative à une cause importante pour notre communauté ».