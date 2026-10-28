Stein Monast rajeunit son image avant ses 70 ans

Nouveau logo, nouvelle signature, nouveau site : le cabinet de Québec se refait une beauté, mais garde son orange.



Pierre-Olivier Ménard Dumas - source : Stein Monast

Stein Monast change de visage, mais pas de nom. Le cabinet de Québec a dévoilé le 26 octobre une nouvelle image de marque, une nouvelle signature, « Du droit aux affaires », et un site web bilingue entièrement remanié.

Le logo a été complètement redessiné, en rupture nette avec l'ancienne identité. Seul lien conservé avec le passé : l'orange, désormais « plus dynamique et chaleureux ». La typographie et la palette de couleurs ont aussi été renouvelées.

« L'objectif n'est pas de changer qui nous sommes, mais de moderniser la façon dont nous présentons Stein Monast, tout en demeurant fidèles à notre identité, à notre histoire et à ce qui nous distingue », explique l'associé directeur, Me Pierre-Olivier Ménard Dumas, en poste depuis le printemps 2025.

La signature ne vise pas à cantonner le cabinet au droit des affaires, précise Stein Monast : elle promet plutôt de prendre en charge l'ensemble des enjeux juridiques de ses clients.

Séduire les talents

Le nouveau site met en valeur les 21 domaines de pratique et les 16 secteurs d'activité du cabinet, qui compte 75 avocats et 7 notaires.

Il sert aussi la marque employeur. La section Carrières a été repensée, avec des pages de recrutement distinctes pour les avocats, les notaires, les étudiants, les stagiaires et les autres professionnels.

Fondé en 1957, Stein Monast célébrera son 70e anniversaire en 2027. Le cabinet emboîte le pas à d'autres, comme Langlois, qui avait revu son identité visuelle en 2024.

« Notre image évolue. Notre engagement envers nos client(e)s demeure le même », conclut Pierre-Olivier Ménard Dumas.