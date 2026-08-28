Vos cabinets en bref

Comme chaque semaine, Droit-inc fait le tour des dernières actualités de vos bureaux…

Fasken

Samedi dernier, les membres de Fasken et leurs familles se sont retrouvés à Fossambault-sur-le-Lac pour participer à la 6e édition du Défi du lac Saint-Joseph.

« À pied, à vélo, à la course, en planche à pagaie ou en kayak, chacun a pu relever le défi à sa façon en profitant d’un moment rassembleur au grand air ».

Cain Lamarre

Le 25 septembre prochain, Cain Lamarre prendra part à la 20e édition du Relais Desjardins du lac Memphrémagog, une course à pied en équipe de 110 km à travers les paysages des Cantons-de-l’Est.

Tous les profits seront remis à la Fondation Christian Vachon pour soutenir le développement, la persévérance et la réussite éducative des jeunes issu(e)s de milieux vulnérables.

Gowling WLG

Le Forum Tech célèbre son 5e anniversaire!

« Depuis cinq ans, le Forum Tech rassemble des passionnées, des expertes et des leaders pour explorer les technologies qui transforment notre façon de travailler et d'évoluer », souligne Gowling WLG.

Le cabinet vient d’annoncer que la 5e édition aura lieu le 10 septembre prochain au Fairmont Reine Elizabeth.

Lavery

Dans le cadre de Zone Bleue x AquaAction 2026, Selena Lu et Siddhartha Borissov-Beausoleil de Lavery ont pris part à une démarche mobilisatrice visant à accompagner des entreprises prometteuses du secteur des technologies de l’eau.

Menée avec Accuracy et AquaAction, cette initiative permettra à quatre entreprises de bénéficier de 12 mois d’accompagnement stratégique, financier et juridique pro bono, souligne Lavery.

Langlois

L’associée Audrey Gagnon de Langlois est présidente d’honneur de la 5e édition du souper-bénéfice de l’Organisation québécoise des personnes atteintes du cancer.

Dans son sillage, Langlois sera présent le 8 octobre afin d’appuyer les services de l’OQPAC, qui offre depuis 1984 de l’accompagnement individuel, des groupes de soutien et des activités physiques adaptées aux personnes atteintes du cancer ainsi qu’à leurs proches dans la région de Québec.