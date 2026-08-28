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Dans les coulisses de vos facultés de droit

Dans les coulisses de vos facultés de droit
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-08-28 13:15:04

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Comme chaque semaine, on passe en revue toutes les dernières actualités de vos campus…

Université Laval

Marie-Claire Belleau, Julie Desrosiers et Louise Langevin - source : Université Laval

Le 9e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie (CIRFF) s’est tenu sur le campus du 17 au 21 août. Il a rassemblé plus de 1100 chercheuses et chercheurs.

La 9e édition, qui s’est distinguée par la variété des sujets traités, soulignait les 30 ans de cette grande rencontre, dont la première s’était tenue à l’Université Laval. À cette occasion, les professeures Marie-Claire Belleau, Julie Desrosiers et Louise Langevin y ont participé.

William Gabriel Rioux - source : Université de Sherbrooke
Université de Sherbrooke


Le professeur William Gabriel Rioux a obtenu une subvention de 40 000 $ du Fonds pour le Droit de demain de l’Association du Barreau canadien (ABC) pour soutenir les travaux de l’Observatoire canadien sur les recours climatiques.

Mené en collaboration avec Julien O. Beaulieu, Patricia Turcotte, Emily Bradeen et Renaud Gignac, le projet s’appuie également sur des partenariats universitaires, dont celui avec le Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment.

L’Observatoire vise à documenter les recours climatiques au Canada et à mieux comprendre les dynamiques juridiques qui les caractérisent.



Université d’Ottawa

Emmanuelle Bernheim - source : Université d'Ottawa

Dans un nouvel ouvrage, la professeure Emmanuelle Bernheim étudie les réalités méconnues des tribunaux de santé mentale.

Quel rôle convient-il de confier aux tribunaux dans les décisions touchant les soins psychiatriques? Et dans quelle mesure les pratiques observées dans les salles d’audience reflètent-elles les mécanismes de protection prévus par le droit pour encadrer ces décisions?

Ces questions sont au cœur de son nouvel ouvrage : Therapeutic (In)justice and the Shadow Carceral State: An Ethnographic Study in Mental Health, paru chez Palgrave Macmillan.

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