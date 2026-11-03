Neuf prix pour célébrer l’excellence à l’UQAM

La faculté lance son appel de candidatures pour les Prix du mérite 2027… Alors, prêt à postuler?

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) lance son appel de candidatures pour les Prix du mérite 2027, qui visent à souligner l’excellence, la créativité et les réalisations des membres de sa communauté universitaire.

Ces distinctions récompensent les contributions remarquables dans différents domaines, notamment la recherche, l’enseignement, l’innovation, la création et le leadership.

Neuf prix seront décernés cette année afin de reconnaître les réalisations de la communauté universitaire, dans les catégories Création, Équipe innovation, Enseignement, Inspiration, Meilleure thèse, Leadership, Rayonnement, Recherche et Relève étudiante.

Les membres de la communauté universitaire sont invités à soumettre la candidature d’une personne ou d’une équipe dont le parcours ou les réalisations méritent d’être mis en lumière.