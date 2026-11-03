Campus

Neuf prix pour célébrer l’excellence à l’UQAM

Neuf prix pour célébrer l’excellence à l’UQAM
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-11-04 07:00:08

Commenter

La faculté lance son appel de candidatures pour les Prix du mérite 2027… Alors, prêt à postuler?

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) lance son appel de candidatures pour les Prix du mérite 2027, qui visent à souligner l’excellence, la créativité et les réalisations des membres de sa communauté universitaire.

Ces distinctions récompensent les contributions remarquables dans différents domaines, notamment la recherche, l’enseignement, l’innovation, la création et le leadership.


Neuf prix seront décernés cette année afin de reconnaître les réalisations de la communauté universitaire, dans les catégories Création, Équipe innovation, Enseignement, Inspiration, Meilleure thèse, Leadership, Rayonnement, Recherche et Relève étudiante.

Les membres de la communauté universitaire sont invités à soumettre la candidature d’une personne ou d’une équipe dont le parcours ou les réalisations méritent d’être mis en lumière.

Pour connaître les modalités de candidature, c’est par ici.

Partager cet article:

169
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Action collective contre Éconofitness
2.
Comment un grand cabinet mise sur la défense
3.
Cyberattaques : les clients des cabinets aussi exposés
4.
Avocat à un million : cessez de vendre vos heures
5.
Cannabis hors travail : jusqu’où peut aller l’employeur?
EMPLOIS

EN VEDETTE