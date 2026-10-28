Un don de 250 000 $, une bourse de recherche et la Charte à l’honneur

Comme chaque semaine, Droit-inc vous fait un récapitulatif des dernières actualités des facultés…

Université Laval

Fannie Lafontaine - source : Université Laval

La Faculté de droit a tenu à féliciter la professeure Fannie Lafontaine, qui figure parmi les 18 premières personnes récipiendaires de la prestigieuse bourse De Chastelain, un programme nouvellement créé par l'Ireland Canada University Foundation (ICUF) afin de renforcer les collaborations de recherche entre le Canada et l'Irlande.

Professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval, Fannie Lafontaine effectuera un séjour de quatre semaines à la Queen's University Belfast, où elle collaborera notamment avec la professeure Yvonne McDermott Rees. Son projet de recherche portera sur la contribution de la documentation citoyenne et universitaire aux démarches de justice transitionnelle.

Source : Université de Montréal

La Faculté de droit de l'Université de Montréal et la Chaire du notariat de l'Université de Montréal, partenaires de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, sont fières d’accueillir le colloque soulignant le 50e anniversaire de la Charte des droits et libertés de la personne. Ouvert à toute la communauté, cet événement se tiendra à l’Université de Montréal les 26 et 27 novembre.

Pendant deux jours, les participantes et participants dresseront un bilan des avancées marquantes réalisées depuis l’adoption de la Charte et réfléchiront aux défis actuels et futurs en matière de droits de la personne, dans un contexte de transformations sociales, environnementales et technologiques.

Université d’Ottawa

Source : Université d’Ottawa

Diplômé et membre de l’Ordre du mérite de la Section de droit civil, Me Keyvan Nassiry a fait un don de 250 000 $ pour créer la Bourse Keyvan Nassiry pour l’excellence en droit civil et l’ambition internationale.

Remise chaque année, la bourse soutiendra une étudiante ou un étudiant de troisième année qui souhaite poursuivre des études supérieures dans une université étrangère. Le comité de sélection retiendra l’excellence du dossier universitaire, la rigueur intellectuelle et la solidité du projet d’études supérieures.

Me Keyvan Nassiry (LL.L., 1990) a bâti une carrière remarquable de plus de trois décennies à l’avant-garde des opérations de financement complexes, au Canada comme dans un cadre transfrontalier. Il a fondé en 2019 Nassiry Law, un cabinet spécialisé en financement et en droit des prêts. Très engagé envers son alma mater, il siège au Conseil consultatif de la Section de droit civil et appuie le développement d’un LL.M. exécutif en droit des affaires, de même que plusieurs autres initiatives facultaires.