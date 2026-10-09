Campus

Une nouvelle équipe pour faire rayonner le droit des affaires

Une nouvelle équipe pour faire rayonner le droit des affaires
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-10-09 12:00:43

Commenter

Le Comité de droit des affaires de l’UQAM fait peau neuve pour 2026-2027. Qui sont les nouveaux membres?


Source : LinkedIn

Le Comité de droit des affaires de l’Université du Québec à Montréal a dévoilé la composition de son nouvel exécutif pour l’année universitaire 2026-2027.

Pour l’année 2026-2027, le comité souhaite notamment proposer des activités favorisant les échanges entre la communauté étudiante et les professionnels du milieu juridique.

Conférences, activités de réseautage et événements thématiques figurent parmi les initiatives qui permettront aux étudiantes et étudiants de découvrir davantage le droit des affaires et les possibilités de carrière qui s’y rattachent.

La direction du Comité sera assurée par Alizé Loew et Mélodie L'Ecuyer, qui occuperont conjointement les fonctions de coprésidentes.

Elles seront épaulées par Magalie Harrison, vice-présidente, et Kayla Pietracupa, vice-présidente aux affaires internes.


Du côté des communications, Kéona Kountchou et Jenna Zilembo auront la responsabilité de faire rayonner les activités du comité et de maintenir le lien avec la communauté étudiante.

La programmation et l’organisation des activités seront prises en charge par Amy Giroux et Luciana Del Negro Salazar, toutes deux vice-présidentes aux événements.

L’exécutif compte également Rosalie Juteau Adams, vice-présidente première année, qui aura notamment pour mandat de représenter les intérêts des étudiantes et étudiants en début de parcours.

Enfin, Camille Labelle assumera les fonctions de vice-présidente à la trésorerie.

Partager cet article:

5479
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Deux nouveaux boss pour accélérer la transformation de Cain Lamarre
2.
Une nouvelle équipe pour faire rayonner le droit des affaires
3.
Thomson Reuters entraîne sa propre IA juridique
4.
La CAQ échoue à faire tomber la poursuite de Claude Surprenant
5.
Les cabinets font parler d’eux
EMPLOIS

EN VEDETTE