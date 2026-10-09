Une nouvelle équipe pour faire rayonner le droit des affaires

Le Comité de droit des affaires de l’UQAM fait peau neuve pour 2026-2027. Qui sont les nouveaux membres?



Source : LinkedIn

Le Comité de droit des affaires de l’Université du Québec à Montréal a dévoilé la composition de son nouvel exécutif pour l’année universitaire 2026-2027.

Pour l’année 2026-2027, le comité souhaite notamment proposer des activités favorisant les échanges entre la communauté étudiante et les professionnels du milieu juridique.

Conférences, activités de réseautage et événements thématiques figurent parmi les initiatives qui permettront aux étudiantes et étudiants de découvrir davantage le droit des affaires et les possibilités de carrière qui s’y rattachent.

La direction du Comité sera assurée par Alizé Loew et Mélodie L'Ecuyer, qui occuperont conjointement les fonctions de coprésidentes.

Elles seront épaulées par Magalie Harrison, vice-présidente, et Kayla Pietracupa, vice-présidente aux affaires internes.

Du côté des communications, Kéona Kountchou et Jenna Zilembo auront la responsabilité de faire rayonner les activités du comité et de maintenir le lien avec la communauté étudiante.

La programmation et l’organisation des activités seront prises en charge par Amy Giroux et Luciana Del Negro Salazar, toutes deux vice-présidentes aux événements.

L’exécutif compte également Rosalie Juteau Adams, vice-présidente première année, qui aura notamment pour mandat de représenter les intérêts des étudiantes et étudiants en début de parcours.

Enfin, Camille Labelle assumera les fonctions de vice-présidente à la trésorerie.