Au cœur des coulisses judiciaires : le quotidien d’une technicienne juridique

Dans l’ombre des tribunaux, le technicien juridique joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du système judiciaire.… Rencontre avec une pro.

Souvent en coulisses, mais au cœur du fonctionnement du système judiciaire, le technicien juridique joue un rôle essentiel dans l’application concrète du droit.

Selon le ministère de la Justice, « il faut faire preuve de rigueur, d’un excellent sens de l’organisation, de rapidité dans la rédaction des procès-verbaux, ainsi que d’une grande capacité d’écoute auprès de tous les intervenants ».

Mais à quoi ressemble réellement le quotidien d’une technicienne ou d’un technicien juridique?

Pour mieux comprendre les réalités de cette profession, on a jasé avec Myriam Gagnon, technicienne juridique depuis plus de 20 ans.

Pouvez-vous décrire vos principales responsabilités et vos tâches au quotidien en tant que technicienne juridique?

La principale responsabilité d’une technicienne juridique concerne le bon déroulement des audiences. Cela inclut notamment la préparation des rôles d’audience et, à l’occasion, l’exercice des fonctions de greffière audiencière en salle.

Dans mon cas, j’interviens comme greffière surtout lors des journées de pratique, où le volume ou la complexité des dossiers diffère. Une autre part importante de mon travail consiste à analyser des décisions judiciaires, comme des jugements de la cour d’appel ou d’autres arrêts pertinents. À partir de ces analyses, nous devons nous positionner et orienter nos collègues dans l’application des décisions.

Nous assurons également un rôle de contrôle qualité. Par exemple, lorsqu’une décision de la cour d’appel entraîne des ajustements, nous devons vérifier que les bons documents sont utilisés et que les procédures sont correctement appliquées. Cela inclut aussi la transmission des changements (formulaires, tarifs, procédures) à l’ensemble de l’équipe.

Enfin, nous intervenons dans la résolution de problématiques juridiques plus complexes. Que ce soit au comptoir avec un citoyen ou par courriel avec des partenaires, nous pouvons être amenés à expliquer l’application de certaines règles ou à formuler des argumentaires.

Comment se passe la collaboration avec les autres professionnels du ministère, notamment les avocats?

La collaboration est très présente au quotidien. Nos principaux interlocuteurs sont souvent les procureurs, qui alimentent les dossiers puisqu’ils agissent comme poursuivants. Les échanges sont généralement très cordiaux, car nous travaillons tous vers un objectif commun : assurer le bon déroulement des audiences dans les meilleurs délais et offrir un service de qualité.

Lorsque des questions plus complexes se posent, notamment sur le plan législatif, nous pouvons compter sur le soutien des juristes de l’État. Par exemple, par l’intermédiaire de notre attachée judiciaire, nous pouvons obtenir des précisions sur l’application d’une loi ou d’un processus.

Selon vous, pourquoi votre rôle est-il essentiel dans le processus judiciaire?

Je considère que chaque intervenant du système judiciaire est un maillon essentiel de la chaîne. Le travail ne peut aboutir correctement que si chaque rôle est rempli avec rigueur. Par exemple, sans greffier en salle d’audience, une audience ne peut tout simplement pas se tenir. De la même façon, la réception des dénonciations et la préparation des rôles d’audience sont des étapes indispensables au processus.

Notre rôle est également crucial parce que nous sommes souvent le point de contact le plus accessible pour les citoyens. Une personne peut se présenter au greffe et obtenir rapidement de l’information ou être orientée. Cette proximité avec le public donne un sens particulier à notre travail : contribuer concrètement à l’accès à la justice et au service aux citoyens.

Comment votre rôle a-t-il évolué ces dernières années avec la numérisation et les nouveaux outils technologiques?

Il y a eu une évolution très marquée, surtout au cours des cinq dernières années. Après plus de 20 ans d’expérience, je constate que les changements se sont fortement accélérés récemment. La communication interne s’est modernisée et nous recevons désormais l’information de manière plus directe et structurée. Nous avons aussi des rencontres régulières pour nous tenir à jour sur les nouveaux outils et procédures.

La mise en place des greffes numériques, la gestion électronique des jugements et les audiences à distance ont profondément transformé notre façon de travailler. Autrefois, la présence physique était presque toujours nécessaire. Aujourd’hui, les outils numériques nous permettent d’être plus efficaces et flexibles. Globalement, ces changements sont très positifs : ils ont permis d’optimiser nos processus et d’améliorer notre performance.

Pour terminer, quelles sont les compétences et qualités essentielles pour exercer ce métier?

Plusieurs qualités sont essentielles pour exercer ce rôle. D’abord, un fort sentiment d’appartenance est important. Il permet de s’investir pleinement dans son travail et d’en comprendre l’importance. Le sens du service à la clientèle est également primordial, puisque nous sommes en contact direct avec les citoyens. Il faut être en mesure de fournir une information claire, juste et adaptée.

Le souci du détail est indispensable, notamment lors de la rédaction ou de la vérification de documents officiels. Une erreur peut avoir des conséquences importantes. Il est aussi essentiel de respecter rigoureusement les procédures et les normes, dans un environnement très encadré. Cela implique de valider ses informations et d’éviter toute improvisation.

Enfin, il faut avoir une forte conscience professionnelle. Notre travail a un impact direct sur les droits des individus, qu’il s’agisse de protéger les victimes ou de respecter les droits des accusés. Cela exige rigueur, équité et sens des responsabilités.