Le DPCP cherche des procureurs

Une quinzaine de postes sont ouverts dans une douzaine de villes, jusqu'à 192 423 $ par année. Mais il faut faire vite : la plupart des concours ferment d'ici le 6 novembre.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) recrute aux quatre coins du Québec. Sa page des offres d'emploi, mise à jour le 26 octobre, affiche 15 postes de procureurs aux poursuites criminelles et pénales, dont deux de procureurs en chef adjoints.

Les postes sont répartis à Montréal, Gatineau, Rouyn-Noranda ou Val-d'Or, Joliette, Laval, Trois-Rivières, Salaberry-de-Valleyfield, Roberval, Sept-Îles, Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke. Ils relèvent de plusieurs bureaux, dont ceux des affaires pénales et des affaires de la jeunesse.

Les postes de procureurs en chef adjoints sont offerts à Rouyn-Noranda ou Val-d'Or et à Joliette.

Des délais serrés

Les candidats intéressés devront se presser. Les concours pour Montréal ferment le 29 octobre et celui de Gatineau, le 30. Les autres prennent fin entre le 2 et le 6 novembre. Celui de Val-d'Or est déjà clos.

Il faut être inscrit au Tableau de l'Ordre des avocats du Québec. Le processus comprend un examen écrit en droit criminel et pénal, puis une entrevue. Les candidats retenus font l'objet d'une enquête de sécurité et d'une vérification auprès du Barreau. Les candidatures qualifiées sont conservées trois ans dans une banque de personnes qualifiées.

Jusqu'à 192 423 $

Au 1er avril 2026, l'échelle salariale va de 82 999 $ à 192 423 $ par année, pour une semaine de 37,5 heures.

S'y ajoutent des primes : une allocation d'isolement dans certaines régions, une allocation de rétention de 13 % du salaire dans certains postes, une prime de 15 % pour la cour itinérante et des primes de 5 % à 10 % pour des mandats spéciaux. Les procureurs du Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales touchent automatiquement une prime de 10 %. Le DPCP mentionne aussi la possibilité d'accéder, dès l'embauche, au niveau expert, rémunéré à 115 % du maximum de l'échelle.

Des conditions qui servent désormais de référence dans le milieu : les avocats de l'aide juridique viennent tout juste d'obtenir la parité avec les procureurs.

En février, le DPCP avait déjà lancé un appel pour garnir sa banque de candidats pour ses 38 bureaux.

Pour trouver d'autres postes d'avocats et d'emplois juridiques au Québec, le meilleur endroit reste le babillard d'emplois de Droit-inc.