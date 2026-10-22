Aide juridique : la FAAJQ obtient la parité avec les procureurs

Après une grève à la fin de l'été, les avocats de la FAAJQ ratifient à 99 % une entente qui leur accorde les mêmes augmentations que les procureurs du DPCP.

Les membres de la Fédération des avocates et avocats de l'aide juridique du Québec (FAAJQ) ont approuvé à 99 % l'entente de principe qui leur accorde la parité salariale avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, rapporte Le Droit.

La nouvelle convention collective, qui couvre la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2027, prévoit notamment une hausse salariale de 17 % sur quatre ans, soit l'augmentation déjà consentie aux procureurs du DPCP. Elle doit être signée par la FAAJQ et Québec dans les prochains jours.

Plus tôt cette année, le Conseil du trésor offrait 14,54 % aux membres de la FAAJQ, contre 17 % aux procureurs du DPCP, aux juristes de LANEQ et aux avocats de l'aide juridique affiliés à la CSN. Une différence de traitement qui avait mené à une grève du 31 août au 4 septembre dans les régions de Québec, de l'Outaouais, de l'Estrie et de la Côte-Nord. À Québec seulement, quelque 230 dossiers avaient été reportés.

« Le gouvernement réalise le travail paritaire d'un avocat à l'aide juridique et d'un avocat de la Couronne. C'est juste dommage qu'il ait fallu qu'on se remobilise et que l'on en fasse encore la démonstration », a déclaré au Droit le président de la Fédération, Daniel Lessard, avocat de l'aide juridique à Gatineau.

Il salue l'apport de la Commission des services juridiques et du Conseil du trésor, qui « a consenti au 17 % ».

La trêve sera toutefois courte : la convention prend fin dans moins de six mois, le 31 mars 2027. Les pourparlers pour la suivante devraient donc reprendre sous peu. Pour la FAAJQ, la parité reste essentielle au recrutement et à la rétention d'avocats expérimentés.