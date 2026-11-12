Décès d’une professeure de droit

Une professeur de droit reconnue internationalement est décédée. Qui était-elle?



Catherine Walsh - source : McGill

Catherine Walsh s’est éteinte à l’issue d’une carrière saluée sur le plan international.

Avant de se lancer dans des études de droit, Catherine Walsh a été bénévole au Ghana pour l’organisation CUSO, spécialisée dans le volontariat international.

Elle obtient un baccalauréat en droit à l'Université du Nouveau-Brunswick, puis un diplôme de deuxième cycle à l'Université d’Oxford.

Catherine Walsh commence sa carrière professionnelle comme auxiliaire juridique auprès du juge en chef de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.

Puis, elle devient professeure de droit à l’Université du Nouveau-Brunswick, de 1981 à 2001. À la fin de cette période, elle pratique le droit durant trois ans chez Stewart McKelvey Stirling Scales.

C'est en 2001 que Catherine Walsh rejoint la faculté de droit de l'Université McGill, à titre de professeure titulaire. Elle était « motivée par son intérêt marqué pour les dimensions comparatives et internationales du droit des sûretés ainsi que du droit international privé, salue la faculté dans une publication en hommage à la défunte.

Deux ans plus tard, Catherine Walsh est nommée vice-doyenne à l’enseignement de la faculté de droit.

Catherine Walsh s’est impliquée dans la réforme du droit. Elle a activement participé à des initiatives de réforme nationales et internationales, y compris comme membre de la délégation canadienne au Groupe de travail VI de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) dans le développement d'une série d'instruments juridiques multilatéraux en droit des opérations garanties.

La professeure de droit était co-autrice de l’ouvrage « Private International Law in Common Law Canada: Cases, Text and Materials », en plus d’avoir publié d'autres ouvrages de référence sur le droit des sûretés.

Respectée à l’échelle internationale

« La professeure Walsh était une figure profondément respectée à l’échelle internationale pour son travail sur le droit des sûretés et le droit international privé », rend hommage Tina Piper, doyenne de la faculté de droit de l’Université McGill.

Catherine Walsh a aussi soutenu de nombreux participants du concours Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, le plus prestigieux concours de plaidoirie.

La professeure Walsh a aussi présidé pendant de nombreuses années le Comité des prix et des bourses de la faculté de droit.

« Pleine d’optimisme, la professeure Walsh était prodigue en commentaires perspicaces comme en sages conseils. Elle veillait toujours sur les autres et beaucoup d’entre nous ont bénéficié de sa joie de vivre et de son attention. Elle laisse dans le deuil de nombreux membres de notre Faculté et de notre communauté étendue, pour qui elle était une amie très chère », rend hommage Tina Piper.

Catherine Walsh est saluée par de nombreux témoignages sur LinkedIn, y compris à l’international.

« J’ai eu le privilège de la rencontrer au groupe de travail V de la CNUDCI alors qu’elle négociait l’instrument actuel sur le droit international privé et l’insolvabilité. Personne dans la pièce ne comprenait mieux (le droit international privé) qu’elle – j’aimais à la fois être d’accord et en désaccord avec elle, car elle acceptait n’importe quel défi à discuter et vous mettait à l’aise même (ou particulièrement) quand vous perdiez la dispute, ce qui arrivait en général. Le groupe de travail perd un joyau intellectuel et une personnalité. Nous aurions pu utiliser sa sagesse dans les derniers kilomètres du projet. Elle va beaucoup me manquer en regardant les rangs canadiens dans la salle. Nous nous souviendrons », écrit Rodrigo Rodriguez, professeur de droit procédural et de droit de l'insolvabilité à l'Université de Lucerne, en Suisse, où il est aussi délégué suisse au groupe de travail V de la CNUDCI.

« Le professeur Walsh a réussi à rendre les transactions garanties compréhensibles et amusantes. Elle était si brillante, mais si humble à ce sujet », salue Emily Deraîche-Grossberg, conseillère juridique à la Chambre des Communes.

Poonam Sandhu, une ancienne élève de Catherine Walsh, désormais avocate chez White & Case à Vancouver, témoigne: « J’ai suivi l’un de mes cours préférés, le droit international privé, avec le professeur Walsh. C’était l’un de ces rares cours à la fois extrêmement intellectuellement intéressants, mais aussi très pratiques et utiles pour se préparer au barreau et à la pratique du droit. J’utilise ce qu’elle m’a appris au quotidien dans ma pratique. Elle manquera à beaucoup. »