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Chefs du contentieux : 3,7 M$ US, et de plus en plus en actions

Chefs du contentieux : 3,7 M$ US, et de plus en plus en actions

Thomas Vernier

2026-10-08 07:00:47

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La rémunération médiane des chefs du contentieux des grandes sociétés américaines a bondi de 23,3 % en cinq ans. Le signe d'un rôle qui déborde le droit.
John Gilmore - source : Barker Gilmore


La rémunération médiane des chefs du contentieux des plus grandes sociétés cotées américaines a atteint 3,7 millions de dollars américains en 2025, en hausse de 23,3 % en cinq ans.

C'est ce qu'indique le rapport 2026 du cabinet de recrutement BarkerGilmore, rapporte Lexpert. L'analyse porte sur les entreprises de l'indice Equilar 500 et sur cinq exercices, à partir des documents déposés auprès de l'autorité boursière américaine.

Ce n'est pas le salaire qui tire la hausse. Les attributions d'actions ont progressé de 30,9 % sur la période, soit plus de deux fois le rythme des salaires de base. Et en 2025, la rémunération liée au rendement formait la plus grosse part de l'enveloppe.

Un rôle qui change

Pour John Gilmore, cofondateur et associé directeur de BarkerGilmore, cette structure reflète l'évolution de la fonction. Les chefs du contentieux sont de plus en plus engagés dans « la stratégie, la gouvernance, la transformation, le risque, la réputation et la création de valeur à long terme », dit-il. (traduction libre)

Il prévient toutefois que la taille de l'entreprise, le secteur, la structure de propriété, l'expérience et la complexité du poste font varier la paie.


Les femmes devant

Autre constat : dans cet échantillon, les femmes gagnent plus que les hommes. Leur rémunération médiane s'établit à 4 millions, contre 3,5 millions pour leurs collègues masculins, un écart que le rapport chiffre à 16,1 %.

Elles occupent aussi 45,6 % des 836 sièges d'administrateur détenus par des chefs du contentieux au sein des sociétés de l'indice Russell 3000.

Pas un barème pour le Québec

Le rapport ne contient aucune donnée canadienne, et ces sommes n'ont rien d'un barème pour le Québec. En 2022, le salaire de base moyen des avocats d'entreprise au Canada s'établissait à 180 000 dollars.

La tendance, elle, se retrouve ailleurs. Une enquête récente de l'Association of Corporate Counsel montrait que, chez les conseillers juridiques, la responsabilité paie autant que la spécialité.

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