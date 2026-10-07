De la Commission des droits au cabinet de PSPP

Une avocate quitte la présidence de la CDPDJ, qu'elle occupait depuis février, pour devenir cheffe de cabinet de Paul St-Pierre Plamondon.

Le premier ministre désigné, Paul St-Pierre Plamondon, a choisi une avocate pour diriger son cabinet.



Nadine Koussa - source : archives

Me Nadine Koussa, jusqu'ici présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), entre en fonction immédiatement, a annoncé mardi l'aile parlementaire du Parti québécois.

Elle succède à Laura Chouinard-Thuly, qui demeure conseillère du premier ministre.

Inscrite au Barreau depuis 2010 et diplômée en droit de l'Université de Sherbrooke, Me Koussa a pratiqué le droit du travail en cabinet privé. « Je tiens d'abord à remercier le nouveau premier ministre de sa confiance », a-t-elle déclaré dans le communiqué.

Moins de huit mois à la CDPDJ

Son passage à la tête de la Commission aura été bref. En février, sa nomination avait fait jaser : l'Assemblée nationale l'avait approuvée par 90 voix contre 28, avec l'appui du Parti québécois. Les libéraux et Québec solidaire s'y étaient opposés, les premiers réclamant un concours public.

La CDPDJ a confirmé son départ mardi. « Son leadership et sa contribution à la mission de la Commission ont marqué son passage à la présidence », écrit l'organisme.

L'intérim est assumé par Stéphanie Gareau, vice-présidente responsable du mandat jeunesse. La personne qui lui succédera devra obtenir l'appui des deux tiers des députés, dans une Assemblée où le gouvernement sera minoritaire.

Un économiste à la tête de la fonction publique

Le premier ministre désigné a aussi choisi Frédéric Guay comme secrétaire général et greffier du Conseil exécutif, le plus haut poste de la fonction publique québécoise. Économiste de formation, il est sous-ministre de l'Environnement et a déjà dirigé le ministère des Transports. Sa nomination doit être confirmée par le Conseil des ministres; d'ici là, David Bahan reste en poste.

Ce choix a déjà été critiqué par le chef conservateur Éric Duhaime, rapporte Le Soleil.

Ce n'est pas la première fois que Paul St-Pierre Plamondon confie son cabinet à une avocate. En 2020, à son arrivée à la tête du PQ, il avait recruté Me Marie-France Perreault, une ancienne de Fasken et de Delegatus.