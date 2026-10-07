De la Commission des droits au cabinet de PSPP
Thomas Vernier
2026-10-07 09:30:00
Une avocate quitte la présidence de la CDPDJ, qu'elle occupait depuis février, pour devenir cheffe de cabinet de Paul St-Pierre Plamondon.
Le premier ministre désigné, Paul St-Pierre Plamondon, a choisi une avocate pour diriger son cabinet.
Me Nadine Koussa, jusqu'ici présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), entre en fonction immédiatement, a annoncé mardi l'aile parlementaire du Parti québécois.
Elle succède à Laura Chouinard-Thuly, qui demeure conseillère du premier ministre.
Inscrite au Barreau depuis 2010 et diplômée en droit de l'Université de Sherbrooke, Me Koussa a pratiqué le droit du travail en cabinet privé. « Je tiens d'abord à remercier le nouveau premier ministre de sa confiance », a-t-elle déclaré dans le communiqué.
Moins de huit mois à la CDPDJ
Son passage à la tête de la Commission aura été bref. En février, sa nomination avait fait jaser : l'Assemblée nationale l'avait approuvée par 90 voix contre 28, avec l'appui du Parti québécois. Les libéraux et Québec solidaire s'y étaient opposés, les premiers réclamant un concours public.
La CDPDJ a confirmé son départ mardi. « Son leadership et sa contribution à la mission de la Commission ont marqué son passage à la présidence », écrit l'organisme.
L'intérim est assumé par Stéphanie Gareau, vice-présidente responsable du mandat jeunesse. La personne qui lui succédera devra obtenir l'appui des deux tiers des députés, dans une Assemblée où le gouvernement sera minoritaire.
Un économiste à la tête de la fonction publique
Le premier ministre désigné a aussi choisi Frédéric Guay comme secrétaire général et greffier du Conseil exécutif, le plus haut poste de la fonction publique québécoise. Économiste de formation, il est sous-ministre de l'Environnement et a déjà dirigé le ministère des Transports. Sa nomination doit être confirmée par le Conseil des ministres; d'ici là, David Bahan reste en poste.
Ce choix a déjà été critiqué par le chef conservateur Éric Duhaime, rapporte Le Soleil.
Ce n'est pas la première fois que Paul St-Pierre Plamondon confie son cabinet à une avocate. En 2020, à son arrivée à la tête du PQ, il avait recruté Me Marie-France Perreault, une ancienne de Fasken et de Delegatus.
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