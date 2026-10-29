Transaction à 2,1 milliards $ entre CSA et Kiwa

L'Association canadienne de normalisation cède son activité commerciale à un acquéreur européen. Plus de 50 avocats ont travaillé sur la transaction. Qui sont-ils?



Kyle Denomme, Stefan Timms, Lara Hubermann, Julia Russell, Claudie Fournier-Turmel, Tommy Hong, Frédéric Massé, James Fu, Hannah White, Any Obando Ospina, Noelle Engle-Hardy, Zev Smith, Denes Rothschild, Andrew Guerrisi, Mark Christensen, Peyman Ghaemi, Hélène Deschamps Marquis et Candice Hévin - source : BLG

L'entreprise néerlandaise Kiwa fait l’acquisition des services d'essai, d'inspection et de certification de l'Association canadienne de normalisation (Groupe CSA).

La transaction s'élève à environ 2,1 milliard de dollars.

Groupe CSA se sépare ainsi de son activité commerciale, pour se concentrer sur son mandat d'organisation autonome à but non lucratif.

Kiwa est conseillée par les cabinets Borden Ladner Gervais (BLG) et Eversheds Sutherland.

Lance Phillips, Chris Rosselli, Steven Hacking et Lauren Chamberlain - source : Eversheds Sutherland

L’équipe de BLG est menée paret. Elle comprendet(droit des sociétés/F&A);et(droit de l’emploi et avantages sociaux);et(propriété intellectuelle);(conformité);(IDE et concurrence);et(droit immobilier); etet(respect de la vie privée).

L’équipe de Eversheds Sutherland est dirigée par Lance Phillips, Chris Rosselli, Steven Hacking et Lauren Chamberlain, avec la participation d’avocats du cabinet aux États-Unis, Royaume-Uni et à Shanghai, en collaboration avec le cabinet Kaihtan & Co en Inde.

Groupe CSA est conseillé par les cabinets Stikeman Elliott et Freshfields.





L’équipe de Stikeman Elliott est composée de John Ciardullo, Kevin Smyth, John Laffin, Garett Morin, Alex Tashos, Adriana Conti, Hannah Ryley, Emily Sheehan, et Shayan Mehri (fusions et acquisitions); John Lorito, Jill Winton, et Ashley Rasmussen (droit fiscal); Natasha vandenHoven et Madison Urschatz (régimes de retraite et avantages sociaux); Jeilah Chan (propriété intellectuelle); Michael Kilby, Peter Flynn, et Fiona McGuinty (concurrence et investissements étrangers); Khalfan Khalfan, Nancy Ramalho, et Jillian Skinner (emploi et travail); Alex Rose (litige); Ramandeep K. Grewal, Charlie Wowk, Zoey Aliasgari, et Ommu-Kulsoom J. Abdul-Rahman (gouvernance d’entreprise); Shawn Smith (TI/Protection de la vie privée); Neil Shapiro et Vaish Srikumaraguru (biens immobiliers); Justin Parappally (droit bancaire et financement); et Patrick Welsh (droit environmental).



John Ciardullo, Kevin Smyth, John Lafin, Garett Morin, Alex Tashos, Adriana Conti, Hannah Ryley, Emily Sheehan, Shayan Mehri, John Lorito, Jill Winton, Ashley Rasmussen, Natasha vandenHoven, Madison Urschatz, Jeilah Chan, Michael Kilby, Peter Flynn, Fiona McGuinty, Khalfan Khalfan, Nancy Ramalho, Jillian Skinner, Alex Rose, Ramandeep K. Grewal, Charlie Wowk, Zoey Aliasgari, Ommu-Kulsoom J. Abdul-Rahman, Shawn Smith, Neil Shapiro, Vaish Srikumaraguru, Justin Parappally et Patrick Welsh - source : Stikeman

Groupe CSA avait développé une activité commerciale qui s'est progressivement adressée à des clients du monde entier.

« Cette transaction a pour but de mieux sécuriser l'avenir de quelque chose qui compte profondément pour les Canadiens », commente David Weinstein, le président et chef de la direction de Groupe CSA. « L'Association canadienne de normalisation aura une plus grande stabilité financière sur laquelle elle poursuivra sa mission. »

La transaction prévoit le maintien du siège social canadien de cette filiale, ainsi que la continuité des pensions versées aux employés.

« Les deux organisations ont été fondées pour servir l'intérêt public et ont développé des cultures enracinées dans des valeurs partagées. C'est ce que nos collègues et nos clients reconnaîtront les uns chez les autres. Nous avons l'intention de nous appuyer sur la fondation que CSA a créée », commente Luc Leroy, le PDG de Kiwa.