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De Fasken à…

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Sonia Semere

Sonia Semere

2026-10-16 08:30:23

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Une avocate change de cap dans sa carrière. Qui est-elle?

Michaëlle Guilbault - source : LinkedIn

Après plusieurs années en droit des affaires chez Fasken, Michaëlle Guilbault fait le saut chez McCarthy, où elle rejoint le Bureau des affaires juridiques à titre de conseillère juridique, affaires corporatives.

Dans ses nouvelles fonctions, Me Guilbault conseille le cabinet sur différents enjeux liés à la gestion des risques, aux conflits d’intérêts ainsi qu’aux ententes contractuelles avec les clients et les fournisseurs.


Elle amorce ainsi une nouvelle étape de sa carrière après avoir pratiqué plusieurs années en droit des affaires chez Fasken, où elle concentrait sa pratique sur les fusions et acquisitions privées, le capital-investissement et le droit commercial.

Sur LinkedIn, la nouvelle conseillère juridique décrit son arrivée chez McCarthy comme un rôle « au carrefour du droit, de la stratégie et de la gestion de risques ».

Me Guilbault est diplômée en droit de l’Université de Montréal.

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