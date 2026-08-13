Deux nouvelles avocates assermentées

Un cabinet accueille deux avocates tout juste assermentées. Qui sont-elles?

Catherine Beaulieu et Justine Marceau - source : LinkedIn

Le cabinet Morency accueille deux nouvelles avocates au sein de son équipe de droit des affaires.

Me Catherine Beaulieu et Me Justine Marceau ont récemment été assermentées après avoir complété leur stage.

« Toutes deux se sont notamment démarquées durant leur stage par leur rigueur, leur engagement et leur esprit d’équipe », souligne le cabinet.

Diplômée de l’Université Laval, Me Catherine Beaulieu a notamment effectué un stage à la Direction de la séance et de la procédure parlementaire de l’Assemblée nationale du Québec.

Me Justine Marceau se joint également à l’équipe de droit des affaires. Avant son arrivée au cabinet, elle a notamment travaillé comme analyste aux nouvelles affaires chez iA Groupe financier, où elle a pu développer une expérience dans le secteur des services financiers.

Elle est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.