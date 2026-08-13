Nominations

Deux nouvelles avocates assermentées

Deux nouvelles avocates assermentées
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-08-14 08:30:56

Commenter

Un cabinet accueille deux avocates tout juste assermentées. Qui sont-elles?

Catherine Beaulieu et Justine Marceau - source : LinkedIn

Le cabinet Morency accueille deux nouvelles avocates au sein de son équipe de droit des affaires.

Me Catherine Beaulieu et Me Justine Marceau ont récemment été assermentées après avoir complété leur stage.

« Toutes deux se sont notamment démarquées durant leur stage par leur rigueur, leur engagement et leur esprit d’équipe », souligne le cabinet.

Diplômée de l’Université Laval, Me Catherine Beaulieu a notamment effectué un stage à la Direction de la séance et de la procédure parlementaire de l’Assemblée nationale du Québec.


Me Justine Marceau se joint également à l’équipe de droit des affaires. Avant son arrivée au cabinet, elle a notamment travaillé comme analyste aux nouvelles affaires chez iA Groupe financier, où elle a pu développer une expérience dans le secteur des services financiers.

Elle est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.

Partager cet article:

269
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Décès d’une avocate fiscaliste
2.
Une entreprise américaine réclame 40 M$ à un Québécois pour la chute de sa cryptomonnaie
3.
Les 40 Nouveaux Jeunes Super plaideurs!
4.
Nomination d’un nouveau juge de la Cour supérieure
5.
Action collective contre Groupe Dynamite
EMPLOIS

EN VEDETTE