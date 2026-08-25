Deux recrues chez BCF

Le cabinet accueille deux avocates récemment assermentées. Qui sont-elles?



Gabrielle Allard et Rosa-Li Hébert - source : BCF

À la suite de leur assermentation, Mes Gabrielle Allard et Rosa-Li Hébert se joignent à BCF au sein du groupe litige civil et commercial.

« Au cours des derniers mois, elles se sont distinguées par leur engagement, leur rigueur et leur volonté d’apprendre », souligne le cabinet.

Gabrielle Allard

Me Gabrielle Allard pratique en litige civil et commercial. Elle connaît déjà bien le cabinet, qu’elle a rejoint en 2018, alors qu’elle y travaillait comme assistante au sein de l’équipe corporative.

Au cours de ses études, elle a également occupé un poste d’assistante de recherche. Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et d’un diplôme en sciences sociales du Collège André-Grasset.

Rosa-Li Hébert

Me Rosa-Li Hébert exerce au sein du secteur de litige civil et commercial du bureau de Québec. Elle intervient dans des dossiers variés, notamment en matière de différends entre actionnaires.

Me Hébert collabore également avec l’équipe de droit du travail et de l’emploi, où elle participe à différents mandats.

Avant d’entreprendre ses études en droit à l’Université Laval, elle a obtenu un certificat en criminologie en 2021.