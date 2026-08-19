Deux recrues chez Litige Forseti

Le cabinet recrute une nouvelle avocate et une technicienne juridique. Qui sont-elles?



Myriam St-Jean et Gigi Pitsikoulis - source : LinkedIn

Le cabinet Litige Forseti accueille deux recrues au sein de son équipe : Me Myriam St-Jean, avocate, et Gigi Pitsikoulis, technicienne juridique.

Avocate depuis 2024, Myriam St-Jean pratique principalement en droit commercial et en droit civil.

Son parcours en communication lui permet de mettre à profit une combinaison de compétences juridiques, stratégiques et relationnelles dans l’accompagnement de ses clients. Avant de se joindre à Litige Forseti, elle exerçait comme avocate au contentieux chez Planiform.

Me St-Jean est titulaire d’un baccalauréat en droit (LL.B.) ainsi que d’un baccalauréat en sciences de la communication (B.Sc. Comm.) de l’Université de Montréal.

De son côté, Gigi Pitsikoulis se joint à l’équipe à titre de technicienne juridique. Reconnue pour son sens du service à la clientèle, sa proactivité et son esprit de collaboration, elle viendra soutenir l’équipe afin de contribuer à l’efficacité des services offerts aux clients du cabinet.