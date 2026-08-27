Langlois étoffe son équipe en droit des technologies

Une avocate rejoint le groupe en droit des technologies et de la propriété intellectuelle. Qui est-elle?



Jade Benson-Poitras - source : Langlois

Langlois accueille Me Jade Benson-Poitras au sein de son groupe en droit des technologies et de la propriété intellectuelle.

Elle a été stagiaire chez ROBIC.

Me Benson-Poitras concentre sa pratique sur ces deux domaines, avec un intérêt particulier pour la protection des marques de commerce, l’encadrement juridique de l’intelligence artificielle et la protection des renseignements personnels.

Son parcours l’a également menée à participer à différents projets de recherche portant notamment sur l’intelligence artificielle, la gouvernance des données et la protection de la vie privée, au sein de centres de recherche universitaires et d’organismes spécialisés.

Elle poursuit actuellement une formation en common law nord-américaine afin d’approfondir sa compréhension des enjeux juridiques et commerciaux dans un contexte pancanadien.

Forte d’une expérience en pratique privée et en recherche juridique, Me Benson-Poitras se distingue par sa rigueur et son esprit analytique, souligne le cabinet.

« Ses aptitudes en rédaction lui permettent également de cerner les enjeux juridiques complexes et de contribuer à l’élaboration de solutions adaptées aux besoins de ses clients ».

Elle est diplômée en droit de l’Université d’Ottawa.