Un avocat criminaliste

Un jeune avocat récemment assermenté rejoint un cabinet criminaliste. Qui est-il?

Félix Huot-Richer - source : LinkedIn



Me Félix Huot-Richer amorce sa carrière d’avocat criminaliste au sein du cabinet Bolduc Paquet.

Il a effectué son stage du Barreau au sein du Service des poursuites pénales du Canada.

Me Huot-Richer a également travaillé comme analyste à la Commission d’enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la SAAQ.

Par ailleurs, il a occupé des fonctions d’étudiant-recherchiste à la Cour d’appel du Québec ainsi qu’un poste d’étudiant en droit chez Norton Rose Fulbright.

Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal.

Me Huot-Richer est également titulaire d’une maîtrise en droit de la London School of Economics.