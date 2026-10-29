Une avocate chevronnée en droit du travail

Un cabinet accueille une nouvelle avocate spécialisée en santé et sécurité du travail. Qui est-elle?



Isabelle Montpetit - source : Langlois

Isabelle Montpetit, avocate plaidante cumulant plus de 25 ans d’expérience en droit du travail et de l’emploi, se joint à Langlois Avocats, où elle mettra son expertise en santé et sécurité du travail au service de la clientèle du cabinet.

Forte d’une expérience de plus de deux décennies dans le domaine, Isabelle Montpetit possède une connaissance approfondie des enjeux auxquels sont confrontés les employeurs en matière de santé et sécurité du travail. Sa pratique couvre notamment la gestion des lésions professionnelles, la prévention et la conformité, ainsi que l’imputation des coûts.

L’avocate conseille également ses clients sur divers enjeux liés au droit du travail et de l’emploi, notamment la gestion de l’invalidité et de l’absentéisme, les mesures disciplinaires et administratives, le harcèlement psychologique et l’équité salariale.

Elle accompagne par ailleurs ses clients dans des dossiers devant la CNESST et le Tribunal administratif du travail, que ce soit pour analyser des situations complexes, élaborer des stratégies juridiques ou les représenter dans le cadre de contestations.

Avant de rejoindre Langlois, Isabelle Montpetit a œuvré pendant près de 20 ans au sein de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec (CCAQ). Elle y a notamment dirigé la Mutuelle de prévention, qui regroupait près de 1 000 membres.

Dans le cadre de ses fonctions, elle accompagnait les employeurs membres dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action en matière de prévention, en plus de contribuer au contrôle et à la gestion des coûts associés aux dossiers de santé et sécurité du travail.

Elle est diplômée en droit de l’Université Laval.