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Une avocate chez Lavery

Une avocate chez Lavery
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-08-27 08:30:15

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Une avocate en droit du travail change de cap dans sa carrière. De qui s’agit-il?

Élyse Le Quoc - source : Lavery

Me Élyse Le Quoc rejoint l’équipe de droit du travail et de l’emploi de Lavery, au bureau de Montréal. Elle exerçait auparavant chez Davies.

Elle conseille notamment ses clients en matière de rédaction et d’analyse de contrats de travail, de conformité aux normes du travail ainsi que d’interprétation et d’application de conventions collectives.


Sa pratique l’amène également à participer à la révision de politiques internes et à intervenir sur des questions liées au personnel dans le cadre de transactions d’acquisition d’actifs ou d’actions.

Me Le Quoc possède par ailleurs de l’expérience dans la préparation de dossiers destinés aux instances civiles et administratives.

Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal.

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