Une avocate de SOQUIJ au C.A. d'Info Justice Montréal

Une spécialiste de la schématisation juridique siège depuis cet automne au conseil d'administration d'Info Justice Montréal…



Myriam Delisle - source : LinkedIn

Me Myriam Delisle, gestionnaire des produits et de l'innovation à la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ), a joint cet automne le conseil d'administration d'Info Justice Montréal, a annoncé SOQUIJ le 4 novembre.

Avocate, elle est spécialisée en schématisation juridique (legal design). Elle compte mettre à profit son expertise des parcours citoyens et numériques pour nourrir la réflexion stratégique de SOQUIJ et de ses partenaires, dans le but de rendre les produits et services juridiques plus accessibles et centrés sur les personnes.

« C'est un honneur de m'impliquer auprès d'Info Justice Montréal », a-t-elle déclaré après sa première réunion du conseil. Elle y salue un organisme qui rend la justice plus accessible « grâce à des services de proximité ».

Les centres Info Justice, autrefois appelés centres de justice de proximité, offrent de l'information juridique gratuite aux citoyens. Le réseau a récemment annoncé le déploiement de 19 juristes communautaires partout au Québec, après l'implantation de juristes dans les 43 palais de justice.

Pour SOQUIJ, cette nomination est une autre façon de soutenir ces services. La société d'État appuie les centres depuis leurs débuts et leur offre un accès gratuit à ses services.