Des juristes gratuits dans les 43 palais de justice du Québec

Désormais, chaque Québécois peut obtenir un accompagnement juridique gratuit directement au palais de justice, au moment où il en a besoin…



Simon Jolin-Barrette - source : LinkedIn

Le projet Juristes en palais de justice atteint sa phase finale et couvre désormais l'ensemble du territoire québécois, avec un service offert dans 43 palais de justice, rapporte le communiqué diffusé ce 13 juillet.

Le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, le président de la Chambre des notaires Me Bruno Larivière et le bâtonnier du Québec Me Marcel-Olivier Nadeau ont annoncé le déploiement dans les trois dernières régions : le Centre-du-Québec, la Côte-Nord et l'Estrie. Cette étape complète la couverture territoriale d'un projet doté d'une enveloppe de plus de 21 millions de dollars grâce à l'entente Justice citoyens.

Des juristes provenant des centres Info Justice — auparavant connus sous le nom de Centres de justice de proximité — offriront un accompagnement gratuit et personnalisé à l'ensemble des citoyens, notamment en matière familiale et de protection de la jeunesse, deux domaines où l'autoreprésentation est particulièrement fréquente.

Une couverture provinciale complète

Le service était déjà en place dans dix régions : l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Nationale–Chaudière-Appalaches, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Laval-Laurentides-Lanaudière, la Mauricie, la Montérégie, Montréal, l'Outaouais et le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Avec l'ajout des trois dernières régions, aucun territoire québécois n'échappe désormais au dispositif.

Bruno Larivière - source : LinkedIn

« Avec la fin du déploiement du projet Juristes en palais de justice, nous franchissons une étape importante pour rapprocher la justice des citoyens », a déclaré le ministre Jolin-Barrette. « C'est un geste qui nous permet de réaffirmer notre volonté de rendre notre système de justice plus moderne, plus efficace, mais surtout, plus humain. »







Le rôle méconnu des notaires

Le président de la Chambre des notaires a profité de l'annonce pour souligner la contribution parfois oubliée de sa profession. « On pense rarement aux notaires dans le contexte d'un palais de justice, et pourtant ceci s'inscrit pleinement dans l'esprit d'offrir une information juridique accessible et fiable directement là où les besoins se manifestent », a affirmé Me Larivière.

Pour le bâtonnier Nadeau, ce projet illustre concrètement ce que devrait être l'accès à la justice. « Pour le Barreau du Québec, ce projet incarne ce que l'accès à la justice doit être : concret et ancré dans la réalité des gens », a-t-il déclaré.

Répondre à l'autoreprésentation

Ce dispositif répond au phénomène croissant des justiciables qui se présentent seuls devant les tribunaux, ce qui soulève des enjeux majeurs tant pour eux que pour le système judiciaire. Le service cible en priorité les matières familiales, civiles et de protection de la jeunesse, là où l'autoreprésentation est la plus répandue.

Marcel-Olivier Nadeau - source : LinkedIn

Me Marie-Josée Fournier, directrice générale d'Info Justice Bas-Saint-Laurent et responsable nationale du développement des services en palais de justice, a rappelé l'objectif du projet : « En offrant un soutien juridique humain et accessible directement là où les besoins sont importants, les personnes pourront être mieux outillées pour comprendre, gérer et traverser les différentes étapes de leur parcours juridique. »

Une pièce d'un chantier de 80 millions

Le projet Juristes en palais de justice s'inscrit dans l'entente historique Justice citoyens, conclue en avril 2025 entre le ministère de la Justice, la Chambre des notaires et le Barreau du Québec. Cette entente prévoit un investissement total de 80 millions de dollars jusqu'en 2029, financé par les deux ordres professionnels : 50 millions provenant du Fonds d'études notariales de la Chambre des notaires et une somme minimale de 30 millions du Barreau, pouvant être bonifiée de 10 millions additionnels.

L'entente repose sur trois projets phares. Outre les Juristes en palais, elle comprend le projet Juristes communautaires, doté de plus de 10 millions de dollars, qui a permis en juillet 2026 de financer l'embauche d'une trentaine de juristes dans 26 organismes communautaires et cliniques universitaires. Le troisième volet concerne la bonification du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice, dont l'enveloppe a été portée cette année à plus de 3 millions de dollars pour soutenir 16 organismes.

Ce chantier vise à répondre à une préoccupation soulevée par le juge en chef du Canada, l'honorable Richard Wagner, qui rappelait qu'il faut « assurer une justice adéquate à tous les justiciables, et non une justice parfaite à quelques privilégiés ».