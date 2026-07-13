Décès de deux avocats

Deux avocats sont décédés dernièrement. Qui étaient-ils?

André Simard - source : MG

L’avocat à la retraite André Simard s’est éteint à l’âge de 88 ans.

Admis au Barreau en 1962, Me Simard avait spécialisé sa pratique en droit de la construction, en droit civil et en droit des affaires.

André Simard a exercé au sein du cabinet Guy Gilbert, avant de cofonder Gilbert Simard Tremblay.

Avocat respecté dont l'intégrité et l'intellect lui ont valu l'admiration de ses collègues, de ses clients et de ses amis, il croyait qu'il fallait faire les choses correctement, travailler dur et ne jamais se contenter de la médiocrité », salue la famille dans l’avis de décès.

Sportif accompli, Me Simard s’était mis à la pratique du piano à l’âge de 70 ans.

André Simard laisse dans le deuil son épouse, ses deux enfants et ses petits-enfants.

Robert Huard - source : CF Mauricie

L’ex-avocats’est éteint à l’âge de 88 ans.

Originaire de Rouyn-Noranda, Robert Huard était un avocat passionné de pêche.

Robert Huard laisse dans le deuil ses deux fils et ses quatre petits-enfants.