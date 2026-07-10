Une recrue chez RPGL Avocats

Le cabinet accueille une nouvelle avocate au sein de son cabinet. Qui est-elle?

Elody Demers - source : LinkedIn

Le cabinet RPGL Avocats accueille une nouvelle avocate au sein de son équipe. Il s’agit de Me Elody Demers, qui amorce une nouvelle étape professionnelle en pratique privée.

L’avocate rejoint le cabinet où elle exercera en droit des affaires ainsi qu’en litige civil et commercial.

« Je suis choyée de faire partie d’une si belle équipe pour mon retour dans ma région chouchou qu’est l’Outaouais », souligne Me Demers.

Avant de se joindre à RPGL Avocats, Me Demers pratiquait chez Cain Lamarre, une expérience qu’elle décrit comme une étape importante dans son développement professionnel.

Elle est diplômée en droit de l’Université d’Ottawa.