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Un coup de pouce de 20 000 $ pour les jeunes cabinets

Un coup de pouce de 20 000 $ pour les jeunes cabinets
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-07-13 10:30:24

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Le JBM ouvre les candidatures pour son Programme de bourse de démarrage de cabinet.

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) lance l'appel de candidatures de son Programme de bourse de démarrage de cabinet, une initiative destinée à soutenir les avocats et avocates qui viennent de créer leur cabinet.

Le programme offre une valeur totale de plus de 20 000 $ en argent, produits et services, afin d'aider le cabinet lauréat à accélérer son développement.


Les personnes intéressées ont jusqu'au 28 août 2026 à 17 h pour soumettre leur candidature, par ici.

La remise de la bourse aura lieu lors du Gala du JBM « Les leaders de demain », le 11 novembre prochain.

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