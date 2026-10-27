Info Justice déploiera 19 juristes communautaires partout au Québec

Le réseau recrute des avocats et des notaires qui travailleront directement dans les organismes communautaires. Les premiers arriveront au cours des prochains mois.



Isabelle Bonin - source : Barreau d’Arthabaska

Des juristes au cœur des organismes communautaires, dans toutes les régions du Québec. C'est ce que prépare Info Justice, le réseau anciennement connu sous le nom de Centres de justice de proximité, qui a annoncé le 26 octobre le déploiement de 19 « juristes communautaires ».

Le recrutement est déjà amorcé dans certaines régions, et les premières présences dans les organismes sont prévues « au cours des prochains mois ». Les noms des organismes partenaires seront dévoilés progressivement.

Concrètement, chaque juriste sera jumelé à des organismes partenaires. Il aidera les personnes à comprendre leurs droits et obligations, leur offrira de l'information et des services juridiques, explorera les options avec elles et les orientera vers les bonnes ressources. Il outillera aussi les équipes communautaires pour mieux repérer les besoins juridiques.

« La collaboration avec les organismes communautaires est au cœur de notre approche depuis toujours », souligne Me Isabelle Bonin, directrice générale d'Info Justice Centre-du-Québec et responsable du déploiement.

7,5 M$ sur trois ans

Le financement avait été annoncé le 16 juillet par le ministère de la Justice, le Barreau du Québec et la Chambre des notaires, dans le cadre de l'entente Justice citoyens : 7,5 millions $ sur trois ans pour 19 juristes et trois ressources de soutien administratif, répartis entre les centres Info Justice.

Une semaine plus tôt, la même entente avait déjà injecté 8,5 M$ pour l'embauche d'une trentaine de juristes directement par 26 organismes communautaires et cliniques juridiques universitaires. Le projet d'Info Justice est distinct : ce sont les centres du réseau qui embauchent les juristes et les détachent auprès des organismes.

L'initiative découle du projet de recherche-action Juristes mobiles, qui a mis à l'essai ces dernières années des pratiques d'intervention juridique en milieu communautaire. Une des avocates du projet avait effectué plus de 150 visites à domicile en sept mois, notamment auprès d'aînés et de personnes isolées. Les résultats complets de l'étude sont attendus l'an prochain.

Un nouveau débouché

Pour les avocats et les notaires, c'est aussi une porte d'entrée vers une pratique axée sur l'accès à la justice. Info Justice met de l'avant l'autonomie et la variété des dossiers, ainsi que plusieurs conditions : cotisation professionnelle payée, assurances collectives, REER, horaire flexible et formation continue.

Le réseau compte 14 centres, où travaillent principalement des avocats et des notaires. Ils offrent des consultations individuelles et des séances d'information gratuites, et fournissent aussi les juristes du service Juristes en palais de justice, désormais offert dans les 43 palais de justice du Québec.