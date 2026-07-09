Québec injecte 8,5 M$ pour déployer 30 juristes

Vingt-six organismes et cliniques universitaires embaucheront des avocats et des notaires pour rejoindre les citoyens les plus vulnérables...



Simon Jolin-Barrette - source : LinkedIn

Québec annonce un financement de 8,5 millions de dollars pour l'embauche d'une trentaine de juristes dans le milieu communautaire, dans le cadre du projet Juristes communautaires visant à renforcer l'accès à la justice, rapporte le communiqué diffusé ce 9 juillet.

Le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, le président de la Chambre des notaires Me Bruno Larivière et le bâtonnier du Québec Me Marcel-Olivier Nadeau ont dévoilé que le financement sera distribué à 26 organismes communautaires et cliniques juridiques universitaires ayant répondu à l'appel de projets lancé à l'automne dernier.

Ces organismes incluent notamment des groupes de défense des droits des locataires et des consommateurs, de soutien aux personnes victimes et des services aux familles et aux enfants. Le financement, d'une durée de trois ans, permettra de mieux rejoindre les populations ayant des besoins en matière d'accès à la justice et de bonifier l'offre de services juridiques de première ligne dans différentes régions du Québec.

Bruno Larivière - source : LinkedIn



Les juristes embauchés offriront des conseils et des services juridiques de proximité dans divers domaines, incluant le droit criminel et pénal, le droit de la famille et de la protection de la jeunesse, le droit du logement, ainsi que le droit de la consommation.

« Avec le projet Juristes communautaires, nous posons un geste concret pour rapprocher la justice des citoyens, partout au Québec », a déclaré le ministre Jolin-Barrette. « En misant sur la proximité, nous renforçons notre engagement à rendre notre système de justice plus accessible, plus efficace, mais surtout, plus humain. »

Le bâtonnier Nadeau a pour sa part insisté sur l'utilité concrète de la mesure. « Le projet Juristes communautaires est une réponse directe aux besoins juridiques de gens qui, trop souvent, ne savent pas vers qui se tourner », a-t-il souligné.

Une pièce d'un vaste chantier

Ce financement s'inscrit dans l'entente historique Justice citoyens, conclue en avril 2025 entre le ministère de la Justice, la Chambre des notaires et le Barreau du Québec. Cette entente prévoit un investissement de 80 millions de dollars jusqu'en 2029 afin de soutenir de nouveaux projets pour améliorer l'accès à la justice.

Ces fonds proviennent des deux ordres professionnels : la Chambre des notaires s'engage à contribuer 50 millions de dollars provenant du Fonds d'études notariales, tandis que le Barreau investit une somme minimale de 30 millions, qui pourrait être bonifiée de 10 millions additionnels provenant du Fonds d'études juridiques.

Marcel-Olivier Nadeau - source : LinkedIn

L'entente repose sur trois projets phares. Outre les Juristes communautaires, on trouve le projet Juristes en palais, doté de plus de 21 millions de dollars, qui déploie des juristes des centres Info Justice directement dans les palais de justice. En avril 2026, ce projet a été étendu aux régions de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie ainsi qu'à une partie de la Montérégie.

Le troisième volet concerne la bonification du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice. Devant la qualité des projets reçus, les partenaires ont augmenté cette année l'enveloppe totale à plus de 3 millions de dollars, permettant de soutenir 16 organismes avec des aides variant entre 50 000 et 300 000 dollars.

Répondre à l'autoreprésentation

Ce vaste chantier répond notamment au phénomène croissant de l'autoreprésentation devant les tribunaux. Une part importante du financement vise à soutenir l'accès à la justice pour les justiciables non représentés, avec une priorité accordée aux litiges en matière familiale, civile et de protection de la jeunesse, soit les domaines où ce phénomène est le plus présent.

Me Larivière a rappelé que ce projet s'inscrit « pleinement dans l'esprit de l'entente Justice citoyens : rapprocher la justice des citoyennes et des citoyens, de façon humaine, fiable et adaptée aux réalités des communautés ».