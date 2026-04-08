Une jeune avocate rejoint…

Un cabinet montréalais accueille une avocate fraîchement assermentée. Qui est-elle?

Amal Semmami - source : LinkedIn

Tout juste assermentée, Me Amal Semmami intègre le cabinet Allali Brault Avocats, spécialisé en litige civil et responsabilité, droit de la construction, droit immobilier, droit familial et droit du travail.

Elle a effectué son stage du Barreau chez Justiciable Inc., où elle était notamment chargée d’informer les clients de leurs droits et de répondre à toute question d’ordre juridique, tout en réalisant des recherches jurisprudentielles.

Me Semmami est diplômée en droit de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Elle détient également un certificat en criminologie de l’Université de Montréal et un DEC en comptabilité et gestion du Cégep André-Laurendeau.