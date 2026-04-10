Une nouvelle avocate chez Promutuel

Une jeune avocate assermentée rejoint une société d'assurance mutuelle. Qui est-elle?

Audrey-Ann Dubord - source : LinkedIn

Me Audrey-Ann Dubord rejoint l’équipe de Promutuel à titre d’avocate junior en litige des assurances.

Elle concentre sa pratique sur des dossiers de responsabilité civile et contractuelle, notamment en matière de vices cachés, de préjudice corporel, d’incendies, de dommages par l’eau et d’accidents automobiles.

« Je suis reconnaissante de pouvoir évoluer au sein d’un environnement collaboratif, où la confiance et la qualité des échanges sont au cœur du quotidien », a-t-elle partagé sur LinkedIn.

Récemment assermentée, Me Dubord a effectué son stage du Barreau chez McCarthy Tétrault. Elle a également réalisé un stage à la chambre civile de la Cour du Québec, où elle a assisté l’honorable Pierre A. Gagnon dans l’exercice de ses fonctions.

Elle est diplômée en droit de l’Université Laval.