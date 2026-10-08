Un cabinet montréalais accueille une nouvelle stagiaire du Barreau. Qui est-elle?

Zalfa Kazan - source : LinkedIn

Zalfa Kazan amorce son stage du Barreau chez Savaria et Benoit Avocats, sous la supervision de son maître de stage, Me Hugo Benoit.

Titulaire d’un baccalauréat en kinésiologie obtenu en 2021 et d’un baccalauréat en droit obtenu en 2025, elle possède un parcours universitaire multidisciplinaire.

Avant d’entreprendre son stage, Zalfa Kazan a été étudiante en droit chez Poladian Légal, où elle a effectué des recherches juridiques et jurisprudentielles et participé à la préparation de dossiers en litige civil et commercial.

Elle y a notamment rédigé des projets de procédures, des lettres et des résumés juridiques, en plus d’assister à des rencontres avec des clients, des audiences et des conférences de gestion.

Elle a également travaillé comme assistante administrative chez Diamantaire Cherbaka, où elle était responsable de la gestion de l’inventaire, de l’organisation des produits destinés à la vente, ainsi que de l’accueil et du service à la clientèle.