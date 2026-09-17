Une recrue chez Fortier, D'Amour, Goyette

Le cabinet basé à Longueuil accueille une nouvelle avocate dans son équipe. Qui est-elle?

Casey-Jane Dragon - source : LinkedIn

Après avoir pratiqué chez Derhy , à Montréal, Me Casey-Jane Dragon se joint à Fortier, D’Amour, Goyette .

« J’aborde ce nouveau chapitre avec le désir de continuer à apprendre, de repousser mes limites et d’approfondir ma pratique », souligne-t-elle sur LinkedIn.

Décrivant son approche comme minutieuse, pragmatique et axée sur les solutions, Me Dragon dit privilégier une stratégie claire et une préparation rigoureuse dans chacun de ses dossiers.

Elle a également exercé chez Lazaris.

Me Dragon est titulaire d’un diplôme en droit de l’Université de Montréal.