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Une recrue chez Robic

Une recrue chez Robic
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-04-17 08:30:57

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Le cabinet accueille un nouvel avocat au sein de son équipe en droit des affaires. Qui est-il?
Alexander Zagalski - source : ROBIC


Me Alexander Zagalski quitte Spiegel Ryan pour se joindre au cabinet ROBIC. Il exerce dans le secteur du droit des affaires et intègre le groupe des technologies émergentes.

Sa pratique est principalement axée sur le droit transactionnel, le droit des sociétés et le droit commercial, notamment en matière de fusions et acquisitions, de financement d’entreprise ainsi que de transferts de technologie.


« Qu’il s’agisse d’une transaction juridique complexe, de la rédaction et de la négociation d’une entente commerciale ou de conseils juridiques généraux en matière de propriété intellectuelle, Alexander s’efforce de répondre aux besoins de chacun de ses clients en proposant des solutions qui reflètent une vision globale de leurs objectifs, tout en veillant à ce que leurs intérêts soient dûment protégés », souligne le cabinet.

Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal.

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