Action collective contre Honda

Son automobile perd sa peinture blanche… Une cliente de Honda voit rouge et lance une demande d'action collective. Qui est l'avocat?



David Assor - source : Lex Group

Une demande d’action collective reproche à Honda Canada d'avoir vendu des véhicules Honda et Acura affectés par un défaut de peinture.

La Cour supérieure devra décider si elle autorise l'action collective lancée par la demanderesse, identifiée par les initiales L.M.. Il est représenté par Me David Assor du cabinet Lex Group.

La poursuite reproche à Honda Canada d'avoir vendu des véhicules Honda et Acura peints en blanc affectés par un défaut de peinture systémique causant écaillement, délamination, boursouflement et dégradation prématurée, tout en dissimulant sciemment ce vice aux consommateurs depuis au moins 2012.

L.M. est une ancienne propriétaire d'une Honda Civic 2006 déjà touchée par un problème de peinture similaire, couvert par l'action collective Daunais.

Avant d'acheter son automobile Honda HR-V de couleur orchidée blanche nacrée, en 2016, la demanderesse a demandé au vendeur si ce modèle risquait le même défaut. Celui-ci l'a rassurée en affirmant que le problème avait été réglé, et il lui a vendu un traitement de protection additionnel au prix de 389,95 $.

« C'est donc notamment en se fiant à cette représentation du représentant des ventes de Honda (agent de la défenderesse) que la demanderesse a accepté d'acheter son véhicule Honda HR-V 2016 », souligne la demande d’autorisation.

En juillet 2019, Honda envoie à sa cliente une lettre reconnaissant un risque de pelage sur son modèle « en raison d'une imperfection dans le processus de peinture pendant la fabrication », cite la poursuite, sans toutefois rappeler le véhicule ni proposer de réparation proactive.

En mai 2026, elle constate un éclat de peinture sur le coffre arrière et le haut d'une portière. Une estimation chiffre les réparations à 3 072,78 $. Honda lui offre seulement 1 250 $ contre une quittance totale. La demanderesse refuse cette offre le 2 juillet 2026.

« Honda savait ou devait savoir, au moment de la vente, que le Honda HR-V vendu à la demanderesse souffrait du même Défaut de peinture affectant les Véhicules visés (des vices cachés) », affirme la demande.

La poursuite allègue que Honda Canada a enfreint la Loi de la protection du consommateur, le Code civil du Québec ainsi que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

La demanderesse souhaite être désignée représentante des membres du groupe composé de « toutes les personnes résidant au Québec qui ont acheté, loué ou possédé un véhicule Honda ou Acura de couleur blanche, des années-modèles 2013 au présent, incluant Acura MDX, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Fit, Honda HR-V, Honda Odyssey, Honda Pilot, Honda Accord; qui a été peint dans l’une des couleurs suivantes (et codes de peinture correspondants): Blanc Diamant Perle (NH-603P) ; Blanc Taffetas (NH-578) ; Blanc Orchidée Nacré / Blanc Bellanova Nacré (NH-788P) ; et Blanc Platine Nacré (NH-883P) ».

La demanderesse réclame que la Cour supérieure condamne Honda Canada à verser à chaque membre du groupe le remboursement des coûts de réparation et de peinture, ainsi qu'un total de 7 000 $ pour les dommages moraux, les dommages pour manquement à l'obligation d’information, et les dommages-intérêts punitifs et exemplaires.