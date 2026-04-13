Cinq nominations du conseil des ministres

Le gouvernement du Québec nomme cinq avocats. Qui sont-ils?

Gilles Ouimet - source : LinkedIn

Le conseil des ministres a procédé à la nomination de cinq avocats.

Me Gilles Ouimet est nommé président de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline. Me Ouimet est procureur principal du syndic de l’Ordre des dentistes du Québec.

Me Ouimet est un ex-bâtonnier du Barreau de Montréal (2007-2008) et du Barreau du Québec (2010-2011).

Il est présentement procureur principal du syndic de l’Ordre des dentistes du Québec (ODQ).

Inscrit au tableau de l’ordre depuis 1987, Me Ouimet devient substitut du procureur général du Canada. En 1995, il est nommé chef d'équipe des procureurs en matière de fraude fiscale au sein du ministère fédéral de la Justice pour le Québec.

Gilles Ouimet a été député PLQ de Fabre à l’Assemblée nationale du Québec (2012-2015). En 2015, après avoir quitté la politique, Me Ouimet rejoint le cabinet Bélanger Longtin, qui représentait notamment la Chambre de la sécurité financière (CSF) et l’ODQ.

L’avocat rejoint ensuite le cabinet Shadley Battista, comme associé gestionnaire œuvrant en droit criminel et en droit professionnel. En 2018, il succède à Me Nathalie Lelièvre et à Me Caroline Champagne comme syndic de la CSF.

Me Gilles Ouimet détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.

Michel P.Synnott - source : Racicot Chandonnet

Meest nommé à nouveau président de conseil de discipline de ce bureau.

Me Synnott a été avocat au cabinet Racicot Chandonnet jusqu’en 2023. Il pratiquait en litige civil et commercial. Ce plaideur d’expérience a œuvré régulièrement devant les tribunaux judiciaires et administratifs.

Admis au barreau en 1986, l’avocat a d’abord exercé en pratique privée. Par la suite, il rejoint la direction des services juridiques de la Commission de la construction du Québec, avant de revenir en pratique privée.

Me Michel P.Synnott a enseigné la procédure civile à l’École de formation du Barreau du Québec. Il a été bâtonnier du barreau de Montréal en 2018-2019.

Me Synnott détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et une maîtrise en droit de la santé de l’Université de Sherbrooke.





Me Manon Lecours est nommée membre de la Commission des transports du Québec. Me Lecours est administratrice d'État affectée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.



Manon Lecours - source : LinkedIn

Admise au Barreau en 1987, Me Lecours a mené l'essentiel de sa carrière dans les cabinets ministériels.

Elle fait ses débuts comme conseillère politique au cabinet du secrétaire d'État pour l'Agence de développement économique du Canada pour la région du Québec.

L’avocate est ensuite coordonnatrice de la Société des jeux d’hiver de Québec 2010, puis du Marathon des Deux-Rives Lévis/Québec.

Après un passage chez Ressources Entreprises à titre de directrice des communications, son parcours professionnel se poursuit comme conseillère politique au cabinet de la ministre déléguée au Développement régional et au Tourisme.

De 2005 à 2012, Me Manon Lecours sera successivement directrice de cabinet adjointe de la ministre des Affaires municipales et des Régions, puis directrice du cabinet du ministre du Travail, puis du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, et enfin du cabinet du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation et du territoire.

En 2012, année de la défaite électorale du Parti libéral du Québec (PLQ), l’avocate quitte les ministères pour être nommée directrice générale et secrétaire de l'Ordre des agronomes du Québec. L'année suivante, elle est directrice adjointe au développement institutionnel du Cégep de Saint-Hyacinthe. Un an plus tard, on la retrouve directrice des relations gouvernementales à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC pour le Québec.

En 2015, Me Lecours est nommée sous-ministre adjointe à la région métropolitaine au sein du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Elle œuvre au sein de ce ministère depuis, et est nommée administratrice d'État en 2025.

Me Manon Lecours détient un baccalauréat en sciences politiques et une licence en droit civil de l’Université d’Ottawa.

Me Laurent Lassonde est nommé de nouveau membre du Tribunal administratif du travail.

L’avocat s’est joint à ce tribunal après 17 années passées au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine à Montréal.

Admis au Barreau en 1998, il fait ses armes chez Martine Desroches Avocate, avant d'exercer comme réviseur administratif à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST).

C'est en 2002 que Me Lassonde devient conseiller cadre en santé et sécurité du travail au CHU Sainte-Justine, où il pratique jusqu'en 2019.

Me Laurent Lassonde détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.

Attieha Chamaa - source : LCM

Meest nommée membre indépendante du conseil d’administration de la Société des loteries du Québec.

Assermentée en 2008, Me Chamaa pratique au sein du cabinet LCM. Elle se spécialise dans la gestion de dossiers techniques et complexes en construction et en assurance, dans le cadre de la représentation des clients devant les tribunaux comme dans la recherche de solutions pragmatiques non-litigieuses.

L’avocate a exercé comme directrice Assurance pour l’entreprise en construction Pomerleau, comme directrice Réclamations complexes chez l’assureur AIG Canada, et en pratique privée au sein des cabinets Clyde & Co et Nicholl Paskell-Mede.

Me Attieha Chamaa détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle est médiatrice accréditée en médiation civile, commerciale et du travail.