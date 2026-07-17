Daniel Rochefort aurait agressé deux employées de son propre cabinet

Deux adjointes juridiques embauchées à l'automne 2024 affirment avoir été agressées par leur patron au bureau, à quelques semaines d'intervalle...



Daniel Rochefort - source : archives

L'avocat Daniel Rochefort, qui fait face à plusieurs accusations à caractère sexuel, aurait aussi fait des victimes au sein de sa propre firme, rapporte le Journal de Montréal.

Deux anciennes adjointes juridiques de Rochefort & Associés, embauchées en octobre 2024, allèguent avoir été agressées sexuellement par leur patron à quelques semaines d'intervalle.

La première, « Juliette » (nom fictif), affirme que l'avocat s'est frotté contre elle alors qu'elle pleurait dans son bureau après avoir appris la maladie grave de sa grand-mère, ajoutant qu'il lui aurait offert de « l'entretenir financièrement ». Elle a quitté le cabinet sur-le-champ — après seulement deux semaines — et aurait porté plainte à la police dès octobre 2024, sans suite.

Sa collègue « Anna », alors âgée de 22 ans, serait restée en poste, selon le Journal de Montréal. En décembre 2024, M. Rochefort lui aurait agrippé les seins par-derrière pendant qu'elle travaillait, avant de sortir « comme si de rien n'était ». À son départ, le cabinet lui aurait fait signer une quittance l'obligeant à retirer une plainte à la CNESST et à renoncer à tout recours futur.

Les deux femmes disent vivre encore avec des séquelles; Anna est traitée pour un stress post-traumatique. Le SPVM, dont l'enquête se poursuit, a refusé de commenter.

Rappelons que des ex-étudiantes de l'UdeM et de l'UQTR accusent aussi M. Rochefort d'inconduites sexuelles. Accusé notamment de leurre et d'infractions pédosexuelles depuis mai, il attend son procès. Son avocat, Alexandre Paradis, n'a fait aucun commentaire.