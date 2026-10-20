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Décès d’un ancien président du Conseil des services essentiels

Décès d’un ancien président du Conseil des services essentiels
Didier Bert

Didier Bert

2026-10-20 10:15:22

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Un avocat à la retraite, ayant dirigé plusieurs organismes gouvernementaux, est décédé. Qui était-il?


Edmund Tobin - source : SC Mont Royal

L’avocat à la retraite Edmund Tobin s’est éteint dans sa 92e année.

Me Tobin était diplômé de la faculté de droit de l'Université de Montréal.

Admis au Barreau en 1959, Me Tobin était toujours inscrit au tableau de l’ordre, à titre d’avocat à la retraite, au moment de son décès.

L'avocat commence sa pratique dans le cabinet de son père à Sherbrooke. Il se spécialise en droit du travail au cours d'un parcours professionnel où il œuvre au sein de différents cabinets montréalais.

Me Edmund Tobin a été vice-président du Conseil canadien des relations industrielles durant dix ans.

En 2008, Me Tobin est nommé président du Conseil des services essentiels (CSE). Cet organisme gouvernemental déterminait les services essentiels qui devaient être poursuivis lors de mouvements de grève de salariés du secteur public, du réseau de la santé et des services sociaux. Le CSE a été aboli en 2011, et ses activités ont été transférées à la Commission des relations du travail (CRT).

En octobre 2008, Edmund Tobin a obligé le syndicat des policiers de la Ville de Québec à reprendre « de façon normale et habituelle » la distribution des constats d'infraction à l'égard des contrevenants au Code de la sécurité routière. Il s’agissait d’une première dans l'histoire des relations de travail au Québec.


Le CSE a ordonné aux dirigeants syndicaux de « prendre toutes les mesures nécessaires » pour que la distribution des contraventions se fasse au même rythme qu'avant le déclenchement des moyens de pression, un an plus tôt.

Contrairement à l'argument de la ville de Québec, Me Edmund Tobin n'avait pas cependant reconnu l'existence d'un préjudice, car on ne « lui a pas fait la preuve de façon convaincante que la baisse de l'émission des constats d'infraction occasionne une augmentation du nombre d'accidents avec blessés ».

En 2009, Me Tobin avait entendu lui-même la requête de la direction du Réseau de transport de la capitale (RTC) qui contestait la légitimité du droit de grève de ses employés d'entretien.

Me Tobin a été membre du Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre.

Edmund Tobin laisse dans le deuil son épouse Nicole Bureau, leurs quatre enfants, leurs huit petits-enfants et leurs trois arrière-petits-enfants.

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