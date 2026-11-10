Les chefs de file des fusions-acquisitions

Des cabinets canadiens se distinguent sur le marché des fusions et acquisitions. Qui sont-ils?

Quelques cabinets tirent leur épingle du jeu dans un marché des fusions-acquisitions en recul au troisième trimestre, selon le classement trimestriel LSEG.



Niko Veilleux - source : Osler

Le marché mondial enregistre un total de 993,4 milliards $US de transactions annoncées, en baisse de 41 % par rapport au deuxième trimestre. Cette chute en fait le trimestre le plus faible en valeur depuis le deuxième trimestre 2025.

Le marché canadien s’en sort un peu mieux, avec une baisse de l'activité de 27 % en valeur au troisième trimestre, comparativement au trimestre précédent. Le seul motif de consolation est que la valeur des transactions au troisième trimestre (57,4 milliards $US) reste supérieure à celle du premier trimestre (51,9 milliards $US), même si elle est loin de la performance du deuxième trimestre (78,5 milliards $US).

Sur les neuf premiers mois de l'année, le marché mondial reste orienté à la hausse, atteignant 3 900 milliards $US depuis le début de l’année, soit un gain de 28 % par rapport à l'année précédente. C’est la meilleure performance depuis 2021, quand le marché sortait de la pandémie.

Le marché canadien s'en sort moins bien sur ces neuf premiers mois de l'année, avec un recul de 19 % par rapport aux trois premiers trimestres de l'année 2025.

Evan Krakower - source : Blakes

Dans ce contexte, Osler signe une performance en augmentant sa part de marché en valeur, ce qui lui permet de se hisser à la deuxième place du classement canadien avec des participations à des fusions-acquisitions annoncées totalisant 40,2 milliards $US depuis le début de l’année.

« Nous sommes constants dans le marché, dont nous sommes un des chefs de file », se félicite Niko Veilleux, chef du groupe droit des sociétés d’Osler au bureau de Montréal. L'associé se dit « très optimiste pour les mois à venir », affirmant « sentir que l'humeur est très bonne au sein des équipes du cabinet ».

Osler a conseillé Shell dans son acquisition de la firme énergétique canadienne ARC Resources pour une valeur d'entreprise d'environ 16,5 milliards $US.

Niko Veilleux observe cependant que le volet réglementaire tend à prendre de plus en plus de temps dans les transactions.

Pour le quatrième trimestre 2026, Niko Veilleux s’attend à ce que l'intelligence artificielle, le secteur de l'énergie ainsi que les chaînes logistiques et d’approvisionnement stimulent encore le marché. À plus long terme, l'annonce de la privatisation des aéroports canadiens et, de manière générale, les projets d'infrastructures au pays suscitent l'intérêt des investisseurs internationaux, observe-t-il.

L'associé ne s'attend pas à ce que les élections américaines aient un impact considérable sur le marché des fusions-acquisitions. « Le marché canadien a absorbé les secousses des derniers trimestres. Les gens sont devenus relativement confortables avec la nouvelle réalité de l'incertitude », explique Me Veilleux.

Un marché dynamique

Howard Levine - source : Blakes

Blakes est aussi au rendez-vous avec un total de 33,3 milliards $US sur les neuf premiers mois de l'année, positionnant le cabinet dans le quatuor de tête du marché canadien.

« Nous sommes très fiers de notre classement et de la confiance que nos clients nous accordent », salue Evan Krakower, associé spécialisé en fusions-acquisitions et en droit commercial et des sociétés chez Blakes à Montréal. Il observe que les transactions se révèlent de plus en plus complexes, ce qui pousse « les clients à concentrer leurs mandats auprès des cabinets aux expertises les plus sophistiquées ».

Si des transactions prennent plus de temps, d'autres doivent être menées très rapidement. « Ces deux tendances nécessitent des conseillers juridiques expérimentés dans le domaine, capables de réagir rapidement, de prévoir les étapes à suivre, et de comprendre les termes du marché pour être capables de mener les transactions à leur terme », explique Me Krakower.

Le marché canadien reste très actif, avec des entreprises qui explorent activement les opportunités de croissance, et des investisseurs qui disposent de liquidités importantes, constate Howard Levine, associé spécialisé en fusions-acquisitions, droit des sociétés et droit des valeurs mobilières au sein du cabinet Blakes.

Celui-ci s'attend à un quatrième trimestre dynamique, qui devrait être bien alimenté par les transactions dans les services financiers, le secteur de l'énergie et les ressources naturelles. « On voit aussi de nombreuses opportunités intéressantes de consolidation dans l'industrie agroalimentaire », précise Howard Levine.

Toutefois, l'associé s’attend à que la nouvelle hausse des taux d'intérêt pousse les acteurs du marché à davantage de discipline. « Mais les transactions qui font sens seront menées à bien », assure-t-il.