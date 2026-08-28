Deux juges désignés au Tribunal des professions

Les juges siégeront pendant trois ans au tribunal d'appel des décisions disciplinaires des ordres professionnels…



Henri Richard - source : archives

Le juge en chef de la Cour du Québec, Henri Richard, a désigné les juges David Pecho et Éric Martel à titre de membres du Tribunal des professions, pour des mandats de trois ans, annonce la Cour du Québec.

Ces désignations sont faites conformément à l'article 162 du Code des professions, qui prévoit que le Tribunal — chargé notamment d'entendre les appels des décisions des conseils de discipline des ordres professionnels — est composé de juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef.

Le juge Pecho siège à la Chambre civile à Montréal depuis août 2024. Détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et admis au Barreau en 1995, il a amorcé sa carrière en pratique privée avant d'exercer à son compte à partir de 2007. Sa nomination faisait partie de la cuvée de douze juges nommés dans la foulée de l'entente ayant mis fin au conflit entre Québec et la Cour sur l'horaire de travail des juges.

Éric Martel - source : archives

Le juge Martel, lui, est un visage plus récent de la magistrature : nommé en avril 2025 à la Chambre civile à Sherbrooke, ce diplômé de l'Université de Sherbrooke admis au Barreau en 1998 a pratiqué en droit civil, administratif, immobilier et de l'environnement au cabinet Martel Brassard Doyon, avant de passer au contentieux de la Ville de Sherbrooke en 2010, puis d'en devenir greffier en 2023, après un passage au Vérificateur général du Québec comme directeur des affaires juridiques.

Il a également agi pendant une décennie comme syndic correspondant du Barreau pour le district de Saint-François — une familiarité avec le droit disciplinaire qui le prédispose à ses nouvelles fonctions.