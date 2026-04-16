Et le Prix Pierre-Fournier est remis à…

Comme chaque année, le Barreau de Montréal a remis le prix à une personnalité dont l’engagement a marqué l’institution et son rayonnement.



Luc Deshaies - source : Barreau de Montréal

Le Barreau de Montréal remettra, le 7 mai prochain, le Prix Pierre-Fournier à Me Luc Deshaies, afin de souligner sa contribution exceptionnelle à l’institution.

Il amorce sa carrière chez Lafleur Brown De Grandpré (aujourd’hui Gowling WLG), où il effectuera l’ensemble de son parcours professionnel. Il pratique d’abord en droit de la famille, avant d’orienter sa pratique vers le droit du travail et de l’emploi, domaine dans lequel il développe une expertise reconnue auprès d’employeurs, de syndicats et de communautés autochtones.

Reconnu pour son sens de la conciliation et sa capacité à cerner rapidement les enjeux, il est aujourd’hui associé directeur du bureau de Montréal de Gowling WLG, rôle dans lequel il souhaite notamment renforcer la cohésion et le rayonnement du cabinet.

Impliqué au Barreau de Montréal depuis 2011, il est élu bâtonnier deux ans plus tard sous le thème « Un barreau pour tous », porté par une volonté d’ouverture et de rapprochement entre les différents milieux de pratique.

Son mandat est notamment marqué par des efforts visant à accroître le rayonnement international du Barreau, qu’il poursuit aujourd’hui au sein de l’Union internationale des avocats et de l’International Bar Association.

Reconnu pour son approche humaine et sa capacité de conciliation, Luc Deshaies demeure activement engagé dans la vie de son Barreau et le développement de ses liens internationaux. Il participe également à des initiatives visant à rapprocher la profession du public et à mieux faire connaître le rôle des avocats dans la société.