Médaille et Mérites 2027 : le Barreau lance son appel de candidatures

Vous connaissez un avocat qui mérite les plus hauts honneurs de la profession? Vous avez jusqu'au 15 novembre pour le proposer…

Le Barreau du Québec invite ses membres à soumettre des candidatures pour ses distinctions honorifiques 2027 — la Médaille et les Mérites — qui seront remises par le bâtonnier lors des Journées du Barreau 2027, annonce l'Ordre dans un avis aux membres.

La Médaille, la plus haute et la plus prestigieuse distinction du Barreau, souligne l'apport considérable d'un membre au développement de la société québécoise dans le domaine du droit, à l'avancement du droit et à son exercice.

Les Mérites, eux, reconnaissent l'accomplissement méritoire d'un avocat, d'une avocate ou d'une organisation. Outre les Mérites généraux, quatre Mérites particuliers sont en jeu : le Mérite Christine-Tourigny, pour la contribution à la progression des femmes dans la profession; le Mérite Justice autochtone, pour les efforts visant l'autonomie du droit et des systèmes de justice chez les Autochtones; le Mérite Relève, réservé aux membres inscrits au Tableau depuis moins de 10 ans; et le Mérite Engagement social, pour l'implication communautaire liée à l'exercice de la profession — justice sociale, défense des personnes vulnérables ou accès à la justice.

Les candidatures peuvent émaner d'individus, de groupes ou de comités. Elles doivent être proposées par écrit, signées par au moins deux personnes et accompagnées du CV du candidat, de sa photo et d'un exposé motivant la mise en candidature.

La date limite : le 15 novembre 2026, à 17 h, par courriel à reconnaissances@barreau.qc.ca. Les règles complètes et le formulaire sont disponibles sur le site du Barreau.