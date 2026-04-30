Nouveaux juges coordonnateurs

Le gouvernement du Québec nomme plusieurs juges coordonnateurs. Qui sont-ils?



Paul Guimond, Luce Kennedy et Yannick Couture (sources : Le Scoop de l'Information, Radio-Canada et Cour du Québec)

Le gouvernement du Québec a approuvé la nomination de plusieurs magistrats à des fonctions de coordination au sein de la Cour du Québec.

Ainsi, la juge Dominique Slater et le juge Paul Guimond ont été nommés juges coordonnateurs de la Cour du Québec, respectivement à compter du 1er mai 2026 et du 1er juillet 2026.

Par ailleurs, la juge Luce Kennedy a été désignée juge coordonnatrice adjointe depuis le 6 avril dernier, tandis que Yannick Couture assumera le rôle de juge responsable des juges de paix magistrats à partir du 1er juin 2026.

Dominique Slater

Avocate de formation et membre du Barreau du Québec, elle a exercé pendant plusieurs années en pratique privée avant d’accéder à la magistrature. Au fil de sa carrière, elle a siégé dans plusieurs districts de la région Mauricie–Bois-Francs–Centre-du-Québec..

Paul Guimond

En 1998, Paul Guimond a rejoint l'étude Girard Allard et Guimond. Sa pratique était concentrée en droit civil, en responsabilité civile, en assurances, en construction, en droit commercial, en droit corporatif, en droit matrimonial ainsi qu'en matière pénale.

Luce Kennedy

Admise au barreau du Québec en 1990, et diplômée en droit de Laval, Luce Kennedy exerçait la profession d'avocat dans cette même ville au cabinet Dubé Dion Kennedy. Elle a orienté sa carrière autour du droit criminel et pénal et du droit de la jeunesse.

Yannick Couture

Admis au Barreau en 1998, il a commencé sa carrière au cabinet Cliche et associés. De 2002 à 2003, il a été avocat au sein de la firme Sylvain, Parent, Gobeil. Il a également été procureur aux poursuites criminelles et pénales à Saint-Joseph-de-Beauce.